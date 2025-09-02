Test: Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL 5 / 6 Betyg 14 990 kr Pris För Hög konstruktionskvalité, greppvänlig design, magiskt bra kameralösning sett till integrationen mellan hårdvara och mjukvara, grym AI integration över lag, Pixel Snap/Qi2, lång mjukvarusupport, ljusstark skärm, bra prisnivå jämfört med övriga flaggskeppsmobiler. Emot Inte den snabbaste mobilen för att vara flaggskepp, en del mindre lyckade delar som vi kopplar till programvara eller utnyttjande av en delvis svagare hårdvara, alla delar inte tillgängliga från start eller här i Sverige, AI delen kan ”gå för långt” med vissa bilder. Rekommenderas till Google Pixel 10 Pro XL är ett toppval för alla som prioriterar kamera, AI-funktioner och Googles ekosystem.

Google Pixel 10 Pro XL symboliserar en ny generation av mobiler från Google där vissa delar tyvärr tar ett steg tillbaka men där AI integrationen och kameralösningen levererar en riktig WOW faktor.

Google Pixel 10 Pro XL är långt ifrån den snabbaste Android telefonen på marknaden, men den är utan tvekan en av de mest intelligenta med en imponerade integration av olika AI baserade tjänster där utbudet av lösningar hela tiden växer och blir mer komplett, även på den svenska marknaden. Detta märks kanske framför allt när det kommer till kameralösningen som i grunden (hårdvarumässigt) är densamma som föregåden modell men där slutresultatet kliver upp ytterligare ett par pinnhål och gör modellen till en av årets absolut bästa kameramobiler. Så för den som prioriterar kamera, AI-funktioner och Googles ekosystem framför ren benchmark-prestanda är den ett av de mest intressanta flaggskeppen 2025.

Magnetisk Qi2 integration

Vi börjar med att titta på mobilens yttre där Pixel 10 Pro XL följer Googles etablerade formspråk från föregående generation med mjuka rundade hörn och en avlång kameraintegration på baksidan, med små visuella förändringar. Chassit består av en matt aluminiumram och en matt glasbaksida, vilket ger en kombination av tydlig premiumkänsla och bra grepp.

Mobilen är IP68-klassad för damm- och vattenskydd och mäter 162,8 × 76,6 × 8,5 millimeter med en vikt på 232 gram vilket gör den ungefär likvärdig jämfört med föregående modell. Just mobilens byggkvalitet är en av de första delar som sticker ut när enheten packas upp där vi får en robust och välbalanserad enhet, med en design som prioriterar hållbarhet och komfort. Här hittar vi dessutom en av årets nyheter då mobilen har stöd för Pixel Snap vilket är Googles magnetiska Qi2-standard för trådlös laddning och tillbehör, och som kan jämföras med Apples MagSafe.

Under skalet sitter Google Tensor G5, tillverkad av TSMC på 3 nm-process. Detta är Googles första processor som inte är tillverkad av Samsung och som är unik då dess mål inte bara är dess råa specifikationer, utan hur den är designad för att optimera AI och maskininlärning i Pixel 10‑serien, snarare än att jaga toppresultat i traditionella prestandatester.

Processorn baseras på en Cortex‑X4 (3,78 GHz), fem Cortex‑A725 (3,05 GHz) och två Cortex‑A520 (2,25 GHz) där framför allt den höga klockfrekvensen på X4‑kärnan är ovanligt aggressiv för Google. Även på grafiksidan ser vi en lite annorlunda lösning då enheten använder PowerVR DXT‑48‑1536 i stället för mer klassiska Arm Mali eller Adreno.

Men vad innebär detta då i praktiken? Ser vi till ren benchmark så är CPU prestandan något snabbare jämfört med föregående Tensor G4 men en bra bit efter årets toppchip som Snapdragon 8 Elite. Ser vill grafiken så är det faktiskt än värre och mobilens GPU prestanda presterar mellan 15 och 20 procent sämre jämfört med föregående modell. Nu sägs det att kommande uppdateringar i systemet kommer att göra den snabbare men ändå en klar besvikelse och mobilen är därför knappast något för de grafiktunga spelfantasterna.

Men så kommer vi till AI beräkningarna och här ser bilden helt annorlunda ut då mobilens TPU del är upp mot 60 procent snabbare jämfört med föregående modell vilket ger märkbara förbättringar i AI-funktioner, särskilt inom bildbehandling och realtidsanalys. Sammantaget innebär detta i praktiken att vardagsanvändning och AI-drivna funktioner flyter på smidigt, men att tung 3D-grafik och spel inte är i toppklass jämfört med konkurrenterna.

Fantastik skärm med fördröjning

Vi fortsätter med batteriet som är på 5 200 milliampertimmar och som stödjer trådbunden laddning på upp till 45 watt vilket ger oss nästan 70 procent på 30 minuter samt ovan nämnda trådlösa laddning på upp till 25 watt via Pixel Snap/Qi2. Det senare gör dock att Google valt att ta bort stödet för omvänd laddning vilket enligt företaget inte fungerar optimalt med Qi2 vilket vi kan tycka är lite synd. Så för dig som är van att kunna ladda exempelvis dina trådlösa lurar via mobilen bör kanske tänka till en extra gång.

Google Pixel 10 Pro XL stödjer däremot ett par olika batterisparfunktioner som Smart Battery och Battery Health Assistance, som optimerar laddning och minskar slitage över tid. Ser vi till batteritiden är den godkänd men långt ifrån exceptionell där en dags normal användning är realistiskt, men tunga AI- och kamerafunktioner drar märkbart mer ström vilket även gäller såväl spelande som strömmande av video där vi upplever något kortare totaltid jämfört med föregående modell. Men som sagt batteritiden är betydligt med beroende på hur vi använder mobilen vilket gör att för vissa kan totaltiden säkerligen bli betydligt bättre.

Ser vi till skärmen så är Pixel 10 Pro XL är utrustad med en 6,8-tums LTPO OLED Super Actua Display med en högsta upplösning på 1344 × 2992 pixlar samt en adaptiv uppdateringsfrekvens på mellan 1 och 120 hertz. Vi får även en högsta HDR ljusstyrka på 3 300 nits vilket gör den fullt läsbar i starkt solljus. Färgåtergivningen är naturlig och kontrasten djup, med stöd för HDR10+. LTPO-tekniken bidrar även till energieffektivitet genom att sänka frekvensen vid statiskt innehåll.

Däremot märker vi även här ett par mindre roliga delar som vi ”skyller” på programvaran. Den första är att mobilen snabbt växlar över till ett för mörk/ljussvagt läge. Låt säga att vi är ute och går och rör oss i områden med växlande solljus och växlande skuggor. I solljuset trycker skärmens ljusstyrka på och vi ser perfekt men så kommer skuggan och skärmen blir snabbt väldigt mörk vilket till och med går så långt att vi ibland behöver öka ljusstyrkan manuellt för att kunna se. En annan ”bi-effekt” som vi märkt, och som vi inte upplevt på tidigare modeller, är att vissa appar kan ha objekt som ska markeras eller klickas på upp i ett av hörnen. Då mobilen har rundare hörn så händer det att dessa platser ibland hamnar utanför tryckbart område vilket är klart irriterande men säkert något som kommande uppdateringar kommer att lösa.

När vi så ändå pratat om tryck så har vi en sista del som är lite störande och det är att vissa delar får en eftersläpning vissa gånger. Säg att vi har ett samtal och vill klicka på och aktivera högtalaren. När vi trycker på symbolen för detta så kan det vissa gånger krävas ett par tryck innan funktionen aktiveras och vissa gånger kan det bara ta någon sekund innan symbolen visas som aktiverad. Men även här känns det som att detta kommer att lösas när systemet är bättre fin kalibrerat mot den nya hårdvaran.

Kamerasystem och AI-integration

När vi kommer till kameralösningen så är denna densamma som i Pixel 9 Pro XL, i varje fall om vi ser till hårdvarusidan då vi här får en huvudkamera på 50 megapixel med 1/1,31″ sensor och OIS, en 48 megapixels ultravidvinkel med 123 graders synfält samt en 48 megapixels telelins med fem gånger optisk, och upp till 100 gångers digital zoom. Till detta så får vi även en 42 megapixels Selfie kamera med 103 graders synfält. Det som sedan har förbättrats är bildsignalprocessorn och AI-drivna funktioner vilket bland annat omfattar:

.Pro Res Zoom: AI-bearbetning vid >30gångers zoom för att skärpa detaljer. Detta är en lösning som när den fungerar som bäst lyfter upp kraftigt zoomade objekts skärpa till en nivå som nästan påminner om en optisk zoom och som ger ett imponerande resultat, se bilder, men som i vissa fall, framför allt i samband med rörelse eller skakning på handen ska ”skapa” objekt som inte finns, eller rättare sagt fylla i med fel info. Men över lag så är detta den i särklass bästa lösning som vi sett och testat.

Auto Best Take: kombinerar flera bilder för att få bästa möjliga ansiktsuttryck i gruppfoton. En lösning som är lätt att använda och som är förvånansvärt snabb att välja ”rätt” bilder och sammanfoga dessa.

kombinerar flera bilder för att få bästa möjliga ansiktsuttryck i gruppfoton. En lösning som är lätt att använda och som är förvånansvärt snabb att välja ”rätt” bilder och sammanfoga dessa. Kameraassistent: ger realtidsförslag på komposition, utsnitt och ljus vilket även skapar en lärande miljö för den intresserade.

ger realtidsförslag på komposition, utsnitt och ljus vilket även skapar en lärande miljö för den intresserade. Videoboost: molnbaserad AI-förbättring av video, särskilt i svagt ljus. En lösning som i slutresultat presterar de bästa video från en mobil som vi testat.

molnbaserad AI-förbättring av video, särskilt i svagt ljus. En lösning som i slutresultat presterar de bästa video från en mobil som vi testat. Brusreducering för video: AI-driven filtrering som bevarar detaljer och tar bort ”pixling”.

Resultatet är bilder med över lag mycket hög detaljrikedom, naturliga färger och imponerande mörkerprestanda, särskilt när AI-funktionerna används. Det enda som vi kan känna även här är att ibland tar behandlingen av bilder och film lite för lång tid och vi hoppas att även detta kan komma att bli bättre med framtida uppdateringar.

Till de mer fotobaserade AI delarna så erbjuder Google Pixel 10 Pro XL flera andra AI-egenskaper och funktioner där enheten kanske snarare skulle ses som en AI-plattform med telefonfunktioner. Vi har valt att lyfta fram några av de mer intressanta systemomfattande AI-funktionerna nedan:

Magic Cue: kontextbaserade förslag baserat på användarens aktivitet (ej tillgänglig i Sverige vid lansering).

kontextbaserade förslag baserat på användarens aktivitet (ej tillgänglig i Sverige vid lansering). Liveöversättning av samtal: översätter i realtid och kan efterlikna talarens röst och tonfall (begränsat språkstöd men utbudet växer och lösningen fungerar sjukt bra för valda språk).

översätter i realtid och kan efterlikna talarens röst och tonfall (begränsat språkstöd men utbudet växer och lösningen fungerar sjukt bra för valda språk). Gemini-integration: AI-assistent för text, bild och kontextuell information direkt i systemet.

AI-assistent för text, bild och kontextuell information direkt i systemet. AI-driven batterioptimering: lär sig ditt användarmönster för att förlänga batteritiden.

lär sig ditt användarmönster för att förlänga batteritiden. Proaktiv bildredigering: förslag på förbättringar i Google Foto, inklusive objektborttagning och ljusjustering.

Sammantaget är Google Pixel 10 Pro XL, som nämnts flera gånger, inte den snabbaste Android telefonen på marknaden, men den är en av de mest intelligenta och med, i skrivandes stund, längst kommen AI integration i systemets olika delar. En av de utan tvekan roligaste delarna, för alla som älskar att fotografera, är att kombinera mobilens nattfotografering med lång slutartid och en gimbal och låta mobilens AI bearbeta all info för att skapa magiska bilder som kunde vara fångade med Hubble teleskopet. Så med en förhoppning om att framtida programuppdateringar kommer att lösa merparten av de mindre lyckade delarna så måste vi verkligen säga att mobilen är en av årets absolut mest intressanta.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Google, www.google.com

: Google, www.google.com Cirkapris : 14 990 inkl. moms, 11 992 exkl. moms

: 14 990 inkl. moms, 11 992 exkl. moms Skärm : 6,8” TLPO OLED

: 6,8” TLPO OLED Upplösning : 1 344 x 2 992

: 1 344 x 2 992 Uppdateringsfrekvens : 1-120 hertz

: 1-120 hertz Ljusstyrka : upp till 3 300 nits

: upp till 3 300 nits Mått : 162,8 x 76,6 x 8,5 mm

: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm Vikt : 232 gram Batteri: 5200 mAh

: 232 gram Batteri: 5200 mAh Minne : 16 GB

: 16 GB Lagring : 256 GB

: 256 GB CPU : Google Tensor G5 Titan M2 -säkerhetsprocessor

: Google Tensor G5 Titan M2 -säkerhetsprocessor Kamera : 50 + 48 + 48 MP +42 MP selfie

: 50 + 48 + 48 MP +42 MP selfie Trådlöst: WiFi7 + BT 6