Test: Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10

Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 5 / 6 Betyg 24 990 kr Pris För Hög prestanda för nästa alla uppgifter, dubbla M2 enheter, gott om snabbt arbetsminne, portar för ”allt”, mycket bra ljud, underbar skärm med touch, bra tangentbord, höghastighets SD plats, bra kamera, AI kraften i GPUn tillför mycket både i spel och kreativa applikationer. Emot Enheten blir högljudd under hög belastning, energikrävande när vi nyttjar all prestanda vilket ger oss en mycket begränsad batteritid, vi hade gärna sett en lite bättre Wi-Fi + BT lösning. Rekommenderas till Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 är en underbar hybridlaptop för både gamers och krävande kreatörer oavsett om du jobbar med film, bilder eller andra mer professionella uppgifter.

Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 är en avancerad premiumlaptop som kombinerar kraftfull hårdvara med sofistikerad design för mer eller mindre alla former av mer krävande uppgifter.

Lenovo Yoga serien introducerades som flexibla 2-i-1-enheter med roterbara skärmar, där fokus låg på mångsidighet och portabilitet. Med tiden utvecklades modellerna från enklare ultrabooks till kraftfulla premiumdatorer med högupplösta skärmar, förbättrad byggkvalitet och starkare grafiklösningar. Serien har successivt integrerat avancerade funktioner som OLED-paneler, Dolby Atmos ljud och AI optimerade komponenter för att möta både kreativa användare och professionella behov. Den senaste utvecklingen kulminerar i vårt senaste testexemplar i form av Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10, en toppmodell med Intel Core Ultra 9 processor, NVIDIA GeForce RTX 5070 grafik, 64 gigabyte LPDDR5x-minne och en 16 tums 3.2K OLED skärm med 120 hertz, vilket gör den till en kraftfull AI-PC för både arbete och skapande.

Anslutningar för proffs

Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 är enkelt utryckt en fullfjädrad ”AI-PC” för kreatörer, ingenjörer, gamers samt andra mer avancerade användare som vill kombinera topprestanda, förstklassig bildkvalitet och modern uppkoppling i ett förhållandevis kompakt 16-tumsformat. Enheten som mäter 362,72 × 253,69 × 17,9 millimeter, med startvikt från 2,07 kilo, har en aluminiumkonstruktion i färgen Luna Grey eller ”Lenovo-grön”, med sandblästrad anodisering för en matt, slitstark finish som står emot vardagsslitage och fingeravtryck på ett bra sätt. Lenovo har som vanligt gett chassit en bra balans för att vara bärbar men samtidigt ge termisk volym för en kraftfull GPU och topprankad CPU.

Börjar vi titta till datorns utsida och dess portar så ser vi tydligt att modellen är bestyckad mot professionella arbetsflöden då vi får såväl dubbla USB‑C (Thunderbolt 4/USB4 40 gigabit per sekund) med USB-PD 65–100 watt samt DisplayPort 2.1 för multiskärmsdrift i hög upplösning och höga uppdateringsfrekvenser, plus HDMI 2.1 med upp till 8K/60 hertz för direktkoppling till monitor.

Till detta så får vi även dubbla USB‑A (5 gigabit per sekund) varav en är ”Always On” för laddning av externa enheter som mobil, mus eller tangentbord. Vi får en fullstor SD kortläsare med tillräcklig hastighet för att arbeta direkt mot material på minneskortet, en 3,5 millimeters headsetport och ett separat strömkontakt (Slim Tip) för den medföljande 170 Watts adaptern. Dessa kompletteras sedan med Wi‑Fi 7 (802.11be, 2×2) och Bluetooth 5.4 och även om vi får en mycket bra datagenomstömning med hög prestanda så hade vi gärna sett en 4X4 lösning då vi trots allt får ett stort chassi med plats för multipla antenner, vi hade även gärna sett en BT6 lösning då dessa normalt erbjuder bättre kvalité på strömmad audio.

Ljud som imponerar

Vi fortsätter med skärmen som består av en 16tums 3.2K OLED (3200×2000) panel med 120 hertz uppdateringsfrekvens, samt stöd för Dolby Vision och DisplayHDR 1000. Skärmen är specificerad till upp till 1600 nits i peak och 1000 nits vid normal användning, vilket är riktigt bra för en bärbar och ger gott om utrymme för såväl HDR‑mastering som arbete i starkare dagsljus.

Skärmens färgrymdstäckning är specificerad som 100procents DCI P3, 100 procents Adobe RGB och 100procents sRGB, vilket i praktiken innebär att panelen kan kalibreras till flera olika typer av användningsområden. Lenovo inkluderar även X Rite Factory Color Calibration, vilket ger en validerad utgångspunkt för färgarbete för alla som arbetar lite mer semiprofessionellt.

Själva ytan är blank och över skärmen ligger AGC Dragontrail glas med anti fingeravtrycksbehandling för att kombinera optisk klarhet med maximal tålighet på den tiopunkters multitouch kapabla skärmen. Vi har inte testat skärmen med penna men för arbete med fingrar för att snabbt arrangera om bilder eller justera reglage vid videoredigering eller likande fungerar den perfekt även om vi föredrar touch på 360 skärmar.

För normal inmatning så används dock så klart tangentbordet som för denna modell är bakbelyst med traditionell Yoga känsla vilket innebär en relativt kort men distinkt slaglängd och stabila brytare med perfekt gensvar, optimerade för såväl kodning som skrivarbete under längre pass. Denna kompletteras sedan med en stor pekplatta om 95 × 150 millimeter som är, PTP (Precision TouchPad) certifierad för precisa gester, och med jämn friktion som underlättar vid precisions navigering i kreativa verktyg.

När vi kommer till den multimediala delen så drivs Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 av en högtalaruppsättning med dubbla sidomonterade woofers (2 watt ×4) och två tweeters (2 watt ×2) plus en integrerad smart förstärkare och Dolby Atmos optimering, vilket ger djupare bas och tydligare stereobild än standardlösningar. Detta gör även att enheten passar utmärkt för den typ av användare som jobbar mer med musik och / eller filmredigering där ljudet har en lite större betydelse. Det är även så att ljudet ger både filmtittande och spelande en bra stuns med tanke på enhetens ganska begränsade resonansutrymme internt. Dessutom så får vi även ett kamerasystem med en 5 megapixels IR kamera med e-shutter för integritetsskydd, som är fullt kompatibel med Windows Hello ansiktsinloggning.

NPU kraften från GPU delen

Kliver vi över till insidan så drivs enheten som nämnts av Intels Core Ultra 9 285H vilket är en form av hybridarkitektur där vi får sex prestandakärnor, åtta effektivitetskärnor och två lågströms E kärnor (LPE) för att bibehålla respons utan att väcka / belasta de mer krävande kärnorna, en lösning som är effektivt för bland annat bakgrunds AI, videokonferens och medieuppspelning. Processorn kommer även med integrerad NPU (Intel AI Boost) men denna är sträcker sig bara upp till 13 TOPS, vilket kan jämföras med 45 TOPS för Qualcomms motsvarighet i nyss testade Lenovo Yoga Slim.

Till denna så kommer vår testenhet med 64 gigabyte LPDDR5x @8400 vilka sitter lödda i en dual Channel konfiguration, vilket maximerar bandbredden men gör uppgraderingar omöjliga och som även kräver att om en minneskrets skulle lägga av så måste en tekniker byta hela moderkortet. Men å andra sidan ger enhetens kapaciteten gott om utrymme även för massiva projekt i After Effects, Blender eller i andra sammanhang där stora in-memory datamängder eftersträvas. Lagringen använder två M.2 platser: en 2242 (PCIe 4.0 ×4) och en 2280 (PCIe 4.0 ×4), med stöd för upp till dubbla SSD enheter där vi i vårt utförande får dubbla enheter som en terabyte. Hur vi sedan väljer att konfigurera dessa beror lite på vad vi eftersträvar i form av prestanda eller maximal tillgänglighet och stabilitet.

Den lite svagare NPU delen i ovan nämnde processor kompletteras sedan en betydligt kraftfullare i enhetens grafikdel som baseras på Nvidias RTX 5070 med 8 GB GDDR7 och 100 W TGP vilket ligger till grund för enhetens hög spelprestanda, stöd för DLSS 4 och Reflex 2, samt upp till hela 798 TOPS för AI-beräkningar.

Hög ljudnivå vid maximal belastning

Ser vi till enhetens värmehantering så bidrar chassits höjd och massiva aluminiumstomme till att vi får tillräckligt termiskt utrymme att hantera enhetens processor och RTX 5070 kort, men vid full belastning kommer fläktkurvan direkt att toppa och märkas akustiskt vilket blir extra påtagligt under längre renderings-/kompilationspass eller tyngre spelande. Vid kontors- och kreativt blandad belastning håller systemet oftast låg till måttlig ljudnivå tack vare den effektiva fördelning mellan E kärnor och NPU och plötsliga, tillfälliga, burst toppar hanteras effektivt. Men så fort vi drar nytta av kraften i GPU enheten så kommer enheten att höras.

Vi avrundar med att titta på batteriet som är ett Li-io batteri med 84 wattimmars kapacitet. Batteritiden varier så klart med användning och ljusstyrka men oavsett skulle vi säga att detta är modellens kanske svagaste punkt. För med blandad användning och en ljusstyrka som gör att vi kan jobba utan att behöva överanstränga ögonen så kan vi använda enheten i knappa fyra timmar. Skulle vi däremot maximera prestandan och köra exempelvis grafiska renderingar eller spela spel så halveras denna tid snabbt.

Nu ska dock sägas att enheten stödjer snabbladdning och i avstängt läge så får vi ytterligare cirka en timmes användning men trots detta så gör sig modellen klart bäst med närhet till direkt strömmatning. Ytterligare en liten parentes är att om / när vi väljer att köra enheten i maximalt prestandaläge och sedan även belastar modellen till fullt så kommer datorn att förbruka lika mycket ström som den laddas vilket gör att vi omgångar kan behöva stänga av eller i varje fall minimera belastningen för att kunna ”fylla på” batteriet.

Sammanfattningsvis är Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 en, bortsett från ljudnivån, kompromisslös premiumlaptop för professionella kreatörer och gamers som kräver topprestanda, färgprecision och avancerade anslutningar med ett stabilt och elegant yttre.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Lenovo, www.lenovo.com

Cirkapris : 24 990 kr inkl. moms, 19 990 kr exkl. moms

Mått : 362,72 × 253,69 × 17,9 mm

Vikt : 2,07 Kg

Skärmstorlek : 16”

Ljusstyrka : 1600 (peak) nits

Paneltyp : OLED

Upplösning : 3200×2000

CPU : Intel Core Ultra 9 285H

Ram : 64 gigabyte LPDDR5x @ 8 400 megahertz

Lagring : 2×1024 GB PCIe Gen4

Grafik : Nvidia RTX 5070

Portar : 2x USB-C (TB4/USB4) + 2x USB-A + 1x HDMI2.1 + 3,5mm + SD

Högtalare : 6st med Dolby Atmos

WiFi : Wi-Fi 7

Blåtand : v5.4

Kamera : 5 MP RGB+IR

Batteri: 84 Wh