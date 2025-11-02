Test: QNAP TVS-h874T

QNAP TVS-h874T 5 / 6 Betyg 36 441 kr Pris För Mycket kraftfull CPU och PCIe Gen 4-arkitektur vilket ger utmärkt prestanda för tunga arbetsbelastningar, direktanslutning på 40 Gbps via Thunderbolt 4, QuTS Hero ger företagsklassad dataintegritet, avancerade snapshots, och datareduktion, GPU delen gör underverk med multimediaarbetsflöden utan behov av ett diskret grafikkort. Emot Lite klent nätverksstöd från start, ljudnivån kan vid långvarig hög belastning bli aningen störande, inget ECC stöd för de ”vanliga” I7 & I9 propparna, priset är högt. Rekommenderas till QNAP TVS-h874T är en underbar Nas som passar perfekt för mindre kontor och avancerade hem som hanterar stora mängder 4K/8K-video eller andra dataintensiva arbetsflöden.

QNAP TVS-h874T kombinerar serverklassad prestanda, flexibel lagring med SSD-cache och Thunderbolt 4, ZFS-baserat dataskydd samt ett brett app-ekosystem i en framtidssäker plattform för alla typer av arbetsflöden.

QNAP TVS-h874T representerar en ny era av Network Attached Storage (NAS) enheter i premiumklassen som är specifikt utformad för att möta de det ständigt ökande, krävande, behoven hos kreatörer, små studior och företag som hanterar stora mängder 4K/8K-video eller dataintensiva arbetsflöden. Genom att integrera kraftfull hårdvara med det avancerade ZFS-baserade operativsystemet QuTS hero, i en robust, kompakt design erbjuder denna NAS en kombination av prestanda, dataintegritet samt mångsidighet som gör den till något av den ultimata centrala noden i mer eller mindre alla moderna arbetsflöden.

Serverklassad prestanda

QNAP TVS-h874T är byggd i ett klassiskt tornformat chassi som mäter cirka 180,2 x 329,3 x 279,6 millimeter och har plats för åtta 3,5 tums SATA-hårddiskar, vilket ger en maximal lagringskapacitet på upp till 154 terabyte och med expansionskabinett hela vägen upp till 396 terabyte. Den gedigna konstruktionen är anpassad för kontinuerlig drift både sett till stabilitet och värmehantering och ser vi till vikten, som ligger i det övre segmentet för stationära NAS enheter med cirka 7,34 kilo (beroende på konfiguration), så återspeglar den väl enhetens serverklassade komponenter. Diskfacken är hot-swap kompatibla, vilket gör det enkelt att byta eller uppgradera lagringsmedia utan driftstopp. Längs den vänstra sidan så får vi en rad med mindre LED vilka visar på både om diskar är anslutna, om de är aktiva samt status för nätverksanslutningar med mera. Tittar vi sedan på sidopanelerna så kommer den vänstra med en långsmal, lodrät, femraders luftgenomgång medan vi högra sidan finner en lite mindre vågrät motsvarighet, allt för att maximera luftgenomflöde och skapa bästa möjliga kylning.

På insidan drivs TVS-h874T av 12:e generationens Intel Core i7- eller i9-processorer med upp till 16 kärnor och 24 trådar (16 kärnor (8P+8E) / 24 trådar för Core I9 och 12 kärnor (8P+4E) / 20 trådar för Core I7). Dessa kompletteras med Intels UHD Graphics 770 för hårdvaruaccelererad videoomkodning och ger tillsammans exceptionell kapacitet för såväl multitasking som olika former av hårdvaruaccelererad bearbetning. Minnet kan expanderas till 64 gigabyte DDR4 (vilket vi för vissa lägen gärna sett en möjlighet till 128 gigabyte), och enheten har två PCIe Gen 4-platser för framtida uppgraderingar, som exempelvis nätverkskort eller ytterligare lagringslösningar. Denna konfiguration gör att enheten kan hantera allt från tunga videoprojekt i 4K/8K till alla typer av virtualiseringsmiljöer.

Höghastighetsanslutningar

Går vi över till baksidan så finns här som standard dubbla 2,5 gigabitsportar som kan erbjuda upp till fem-gigabit per sekunds bandbredd vid användning av Port Trunking/länkaggregation och detta skulle vi säga kan vara enhetens kanske största nackdel sett till dess prisnivå. För i denna klass så hade vi gärna sett minst en tiogigabitsport. Men å andra sidan så kan vi använda ovan nämnda PCIe-expansionsplatser och uppgradera systemet till såväl en som flera tio-, alternativt tjugofem- gigabitsportar, vilket kommer vara direkt avgörande för arbetsflöden med flera samtidiga användare och tyngre belastningar.

Vad som delvis kompenserar detta och som är lite av ett bevis på enhetens fokus på kreatörsarbetsflöden är de två Thunderbolt 4 Type-C portarna. Dessa portar levererar upp till 40 gigabit per sekund bandbredd per port, vilket möjliggör direktanslutning till Mac- och Windows-datorer för extremt snabb 4K/8K-videoredigering och samarbete. Thunderbolt 4 anslutningen möjliggör också Thunderbolt-till-nätverks-passthrough, vilket gör att enheten kan fungera som en snabb nätverksbrygga.

Utöver detta finns totalt tre USB 3.2 Gen 2: en Type-C och två Type-A portar för snabb filöverföring från externa enheter eller för att koppla samman med en UPS för ökat skydd samt en HDMI 1.4b-utgång för direkt visning i 4K-upplösning vid 30 hertz.

Till den mer traditionella lagringen så kommer enheten även med dubbla M.2 NVMe Gen 4 x4-platser, vilket möjliggör SSD-cacheacceleration, dedikerade volymer för pågående projekt eller systemdisk för QuTS hero. Som vi ser finns två primära användningsvägar att gå med M2 enheter installerade vilka har sina unika fördelar:

1. SSD Caching (Accelerationscache): Genom att använda NVMe SSD:erna som en cache-pool kan enheten avlasta de traditionella mekaniska hårddiskarna (HDD) för ofta efterfrågade data. Detta ger en dramatisk förbättring av I/O-prestanda (IOPS) samtidigt som latensen minskar, vilket är avgörande för virtualisering, databaser och snabb åtkomst till filer i videoredigeringsarbetsflöden. Dessutom kan lösningen ge en längre livslängd för de mekaniska diskarna som belastas mer sparsamt samtidigt som enhetens totala värmeproduktion minskar vilket i sin tur även det har en positiv effekt på enhetens total livslängd. Dedikerad Lagringsvolym: NVMe SSD:erna kan konfigureras som en separat, extremt snabb lagringsvolym. Detta är idealiskt för att lagra aktiva projekt eller virtuella maskiner (VM) som kräver den högsta möjliga hastigheten eller bara som en snabb system- och appdisk.

Värt att notera är även att användningen av PCIe Gen 4 ger upp till dubbelt så hög teoretisk bandbredd jämfört med PCIe Gen 3, vilket maximerar prestandan för de snabba, och numera relativt prisvärda, NVMe SSD-enheterna.

Tidsbesparande lösningar & hög säkerhet

Enhetens inbyggda GPU, Intel UHD Graphics 770, möjliggör hårdvaruaccelererad video omkodning. En funktion som är central för kreatörers arbetsflöden eftersom den avlastar processorn och gör det möjligt för såväl användare och teammedlemmar som kunder att snabbt titta på videoklipp på olika enheter genom att omkoda dem i realtid till ett kompatibelt format och upplösning. Detta blir än viktigare vid distansarbete eller vid delning av stora video filer.

Vidare förenklas alla former av kreativa arbetsflöden genom QuTS hero:s Självläkningsfunktion för video (Self-Healing). Detta är en inbyggd funktion i ZFS-filsystemet som kontinuerligt övervakar dataintegriteten. Om korrupt data (bit-rot) upptäcks korrigeras den automatiskt med hjälp av paritetsinformationen i RAID-konfigurationen. Detta garanterar att lagrad video och andra mediefiler är intakta och skyddar mot så kallade tysta datakorruptioner, vilka inte märks förrän det är försent då de kan leda till irreparabla skador på just produktionsmaterial.

Dessa integrerade funktioner, tillsammans med den snabba Thunderbolt 4-anslutningen, förbättrar dessutom det filbaserade arbetsflödet genom att:

Spara tid vid redigering : Thunderbolt 4 tillåter redigering direkt från NAS:en med nära lokal lagringsprestanda.

: Thunderbolt 4 tillåter redigering direkt från NAS:en med nära lokal lagringsprestanda. Förenkla delning : Hårdvarubaserad omkodning säkerställer att alla kan förhandsgranska material snabbt oavsett enhets egen hårdvarubas.

: Hårdvarubaserad omkodning säkerställer att alla kan förhandsgranska material snabbt oavsett enhets egen hårdvarubas. Skydda tillgångar: Självläkningen garanterar att de många gånger dyrbara videofilerna, sett till total produktionskonstand, inte korrumperas över tid.

Nu är det inte bara vid arbete med video av olika slag som vi drar nytta av TVS-h874T utan, precis som med andra lite kraftfullare Nasenheter erbjuder enheten ett filbaserat arbetsflöde som möjliggör centraliserad åtkomst, versionshantering och snabbare samarbete vilket kanske är den största skillnaden mot DAS-alternativ. Tack vare detta och funktioner som Qsync samt HybridMount blir det enkelt att synkronisera filer mellan lokala enheter och molntjänster, vilket sparar tid och reducerar manuellt arbete både direkt men framför allt sett till efterproduktion.

Operativsystemet QuTS hero och ZFS erbjuder dessutom flera avancerade funktioner som RAID-Z med triple parity, Copy-on-Write (CoW) där inga data skrivs över utan nya data skrivs till nya block, vilket garanterar data konsistens och skyddar mot ofullständiga skrivningar, nästan obegränsade Snapshots då QuTS hero kan ta tusentals block-baserade ögonblicksbilder (snapshots) i realtid. Dessa är extremt effektiva och gör det möjligt att återställa hela volymer eller enskilda filer till en tidigare tidpunkt på sekunder, vilket är ett utmärkt skydd mot ransomware. Dessutom så får vi block-baserad Inline Datareduktion som stödjer inline data deduplication, inline compression och inline compaction vilket sparar lagringsutrymme, ökar SSD-livslängden och förbättrar prestanda genom att minska mängden data som måste skrivas samt ARC (Adaptive Replacement Cache) där ZFS bygger på och använder en mycket effektiv minneshantering som fungerar som en cache (L1 ARC) och kan kompletteras med SSD-cache (L2 ARC) för att maximera prestandan.

Detta, sammantaget, innebär att data inte bara lagras, utan också skyddas mot både hårdvarufel och logiska fel. För kreatörer, företag, professionella och alla former av företagskritiska tillämpningar innebär det en trygghet i att filer alltid är intakta och att återställning kan ske snabbt vid behov och det mesta dessutom sker med full automatik.

Användning och säkerhetstänk

När vi kommer till användningsområden så finns här ett par lite mer utmärkande områden som enheten lämpar sig för. Dessa kan fungera och konfigureras för enbart ett av dessa eller som hybridlösning som spänner över flera av områdena. Det som primärt sätter gränserna för hur mycket vi kan ”lasta” på enheten är mängden Ram som vi försett modellen med men även diskval har en så klart en betydelse. De fyra primära scenarier vi har i åtanke är:

Videoproduktion : SSD-volymer för pågående projekt, HDD-pooler för arkivplacering och gärna en 25 gigabitsanslutning för redigeringskluster.

: SSD-volymer för pågående projekt, HDD-pooler för arkivplacering och gärna en 25 gigabitsanslutning för redigeringskluster. Virtualisering : SSD-cache för IOPS-intensiva VM:er som kompletteras med redundanta nätverkskort för hög tillgänglighet.

: SSD-cache för IOPS-intensiva VM:er som kompletteras med redundanta nätverkskort för hög tillgänglighet. Molnintegration : HybridMount för att kombinera lokal prestanda med molnarkivering.

: HybridMount för att kombinera lokal prestanda med molnarkivering. Backup och disaster recovery: Schemalagda säkerhetskopieringar till moln eller fjärr-NAS, snapshots för skydd mot ransomware.

Vi har även tagit fram en lite utförligare förklaring av uppsättning, användningsområde och förväntade resultat/prestanda, se bild nedan.

När det kommer till prestandan vid våra mätningar så blir resultaten lite varierande baserat på gränssnitt och intern konfiguration men vid tester med en uppsatt SSD-cache och RAID6 så toppade enheten 3 156 megabyte per sekund vid läsning och strax över 2 700 megabyte per sekund vid skrivning över – Thunderbolt 4. Motsvarande över ett PCIe baserat tiogigabitskort hamnade på mellan 1 100 och 1 175 megabyte per sekund vilket är ett utmärkt bevis på enhetens effektivitet.

Intressant var även att vi kunde köra en arbetsgrupp om sju personer som simultant nyttjade strömmande video i realtid över Plex samtidigt som arbeten i DaVinci i 4K och 6K video genomfördes med all data på Nasen vilket är otroligt imponerande.

En del som är lika viktig som prestandan är enhetens säkerhet och TVS-h874T kommer med ett omfattande stöd för IP-blockering, HTTPS, tvåfaktorsautentisering via QNAP Authenticator, VPN-tjänster (QVPN) och Security Center som övervakar misstänkt aktivitet. Dessutom finns Malware Remover och stöd för snapshots som skydd mot ransomware vilket dessutom kan kompletteras med att aktivera WORM (Write Once Read Many i QuTS hero, vilket förhindrar att data raderas eller modifieras under en viss period, vilket är ett kraftfullt skydd mot just ransomware. Till detta så kan vi så klart använda privilegier, med stöd för LDAP och Windows AD, vilka kan ställas in på detaljnivå för att säkerställa att endast behöriga användare får åtkomst till känsliga filer eller mappar samt QuFirewall som tillåter användare att konfigurera värdbaserade brandväggsregler och stöder GeoIP-blockering men även QuWAN SD-WAN som möjliggör säker och snabb VPN-nätverksimplementering ger oss en mer professionell approach.

För bäst datasäkerhet rekommenderas RAID 6 för HDD-pooler för att skydda mot två enhetsfel, eller ZFS-baserade RAID-alternativ som RAID Z2 eller RAID Z3. Se till att alltid aktivera snapshots och regelbunden replikering av snapshots till en annan plats/enhet (3-2-1 regeln).

Brett apputbud

Vi avrundar med att kort granska det allt bredare utbudet av appar som erbjuds både direkt för vår Nas och i form av mobilintegration. V har valt att lyfta fram några av de mest användbara alternativen baserat på olika användningsområden men utöver dessa så finns hundratals olika lösningar för mer eller mindre alla tänkbara användarscenarion.

Produktivitet & Samarbete: Qsync (fillsynkronisering), QuMagie (AI-driven fotohantering), Notes Station 3 , QmailAgent samt Qfiling för automatiserad arkivering.

(fillsynkronisering), (AI-driven fotohantering), , samt för automatiserad arkivering. Backup & Återställning: Hybrid Backup Sync (HBS 3) för moln-, fjärr- och lokal backup, NetBak Replicator för Windows backup.

för moln-, fjärr- och lokal backup, för Windows backup. Virtualisering: Virtualization Station (låter oss köra VM som Windows/Linux) och Container Station (för Docker/LXC-containrar).

(låter oss köra VM som Windows/Linux) och (för Docker/LXC-containrar). Multimedia: Plex Media Server (stöds fullt ut av den kraftfulla CPU/GPU:n för omkodning i realtid), Video Station , Music Station .

(stöds fullt ut av den kraftfulla CPU/GPU:n för omkodning i realtid), , . Övervakning: QVR Pro eller QVR Elite för videoövervakning och uppföljning.

Dessa kompletteras sedan med de mobila apparna:

Qfile/Qphoto: Fjärråtkomst till filer och foton.

Fjärråtkomst till filer och foton. Qmanager: Övervakning och hantering av NAS-status på distans.

Övervakning och hantering av NAS-status på distans. Qsync Central: Synkroniseringsfunktioner i mobilen.

Sammantaget är QNAP TVS-h874T en NAS som kombinerar serverklassad prestanda, avancerade dataskyddsfunktioner och kreatörsvänliga arbetsflöden. Den är särskilt lämpad för videoproduktion, molnintegration och virtualisering, men fungerar likaväl som central lagringslösning för företag med höga krav på datasäkerhet och tillgänglighet. För de som är villiga att investera i en framtidssäker lösning erbjuder den en balans mellan hög prestanda, flexibilitet och trygghet som få andra NAS-enheter kan matcha.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Qnap, www.qnap.com

: Qnap, www.qnap.com Cirkapris : 36 441 kr inkl. moms, 29 153 kr exkl. moms

: 36 441 kr inkl. moms, 29 153 kr exkl. moms CPU : Intel Core i7 12-core

: Intel Core i7 12-core Ram : 32 GB DDR4

: 32 GB DDR4 Anslutningar : 2st 2,5 GbE + 2st TB4 + 1st USB-C 3.2 + 2st USB-A 3.2 + HDMI

: 2st 2,5 GbE + 2st TB4 + 1st USB-C 3.2 + 2st USB-A 3.2 + HDMI Diskfack : 8 st 3,5”

: 8 st 3,5” M2 : 2st PCIe Gen4x4

: 2st PCIe Gen4x4 Mått : 180,2 × 329,3 × 279,6 mm

: 180,2 × 329,3 × 279,6 mm Vikt : 7,34 Kg

: 7,34 Kg Fläktar :2st 120 mm

:2st 120 mm Ljudnivå: 33,9 dB