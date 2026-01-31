Test: be quiet Power Zone 2 1200 watt

be quiet Power Zone 2 5 / 6 Betyg 2 498 kr Pris För Låg ljudnivå i alla lägen, hög verkningsgrad, framtidssäker, hög konstruktions kvalité, semipassiv kylning, kompakt för klassen. Emot Priset kan vara högt för vissa grupper, galler kan vara plats för dammsamling, vi hade gärna sett möjlighet att koppla in och övervaka aggregatet via en USB eller likande. Rekommenderas till be quiet Power Zone 2 1200 watt är ett suveränt val för entusiaster, gamers och professionella användare som kräver hög effekt och stabil drift.

be quiet Power Zone 2 1200 watt är ett nätaggregat som positionerar sig i det absoluta toppskiktet för alla former av entusiast- och professionella PC-riggar.

Be quiet är ett tyskt premiumvarumärke som gjort sig känt för extra tyst drift och hög byggkvalitet, och deras Power Zone‑serie, som är en av totalt nio olika nätaggregatsserier, är framtagen för entusiaster som vill ha ett kraftfullt och stabilt nätaggregat. Den första generationen erbjöd god prestanda för sin tid, men byggde på en äldre plattform med lägre effektivitet och traditionell kylning. Med Power Zone 2 har serien moderniserats rejält genom högre Platinum klassificerad effektivitet, semipassiv kylning och en tystare, specialversion av Pure Wings 3 fläkt. Den nya modellen är dessutom fullt modulär, baserad på en mer avancerad FSP‑plattform och den följer ATX 3.1 standarden med stöd för dagens flaggskeppsgrafikkort. Vi har tittat närmare på toppmodellen i serien i form av be quiet Power Zone 2 1200 watt.

Kompakt högeffekts aggregat

Power Zone 2 1200 W är byggd kring ett stabilt chassi i stål, vilket ger både mekanisk stabilitet vilket är extra tacksamt i lite ”klenare” chassin och lång livslängd. Den yttre designen kännetecknas av en distinkt meshfront som inte bara bidrar till ett unikt utseende utan även förbättrar luftflödet genom aggregatet även om det på samma gång kan bli en potentiell plats för dammsamling vilket bör beaktas i de lägen som chassit är placerat på golvet. Måtten är 160 × 150 × 86 millimeter (längd × bredd × höjd), vilket placerar aggregatet i den mer kompakta kategorin för nätaggregat i 1200 wattsklassen där flera aggregatet har längder på 180 millimeter eller mer.

Den kompakta formfaktorn innebär att Power Zone 2 1200 watt är kompatibel med de flesta ATX chassin, inklusive många midtower eller även vissa mindre modeller, så länge de stödjer ATX-nätaggregat med just 160 millimeters längd. Det för klassen kompakta formatet kan även underlätta installation i system med stora grafikkort eller omfattande vattenkylning då kabeldragningen här blir smidigare.

Aggregatet är lackerat i svart och har en finish som motstår fingeravtryck och repor. Vi får även en stilren silverfärgad Power Zone 2 logga bredvid fläkten på ovansidan vilket visserligen är en liten detalj men som ändå lyfter helhetsintrycket. Alla kabelanslutningar är tydligt märkta direkt på höljet, vilket förenklar installation och minskar risken för felkopplingar. Den modulära designen innebär även att endast de kablar som behövs ansluts, vilket i sin tur både förbättrar luftflödet och ger ett mer städat inre i datorn.

Modulår singel-rail

Power Zone 2 1200 watt levererar, som namnet antyder, en kontinuerlig effekt på 1200 watt vid 50 graders omgivningstemperatur, vilket är ett krav för nätaggregat i den här klassen och säkerställer stabil drift även i krävande miljöer. Den elektriska topologin bygger på en så kallad halv brygga LLC omvandlare med synkron likriktning och DC/DC-konvertering för sekundära spänningar. Denna erbjuder en mycket hög verkningsgrad, låg värmeutveckling och utmärkt spänningsreglering även vid snabba lastförändringar som tillfälliga toppar orsakade av exempelvis överklockning eller i övrigt mer krävande hårdvara.

Aggregatet bygger på en singel massiv 12 volts skena som kan leverera upp till 100 amper (1200 watt), vilket är optimalt för moderna system med flaggskeppsklassade grafikkort och processorer. Spänningsregleringen är specificerad till ±4 procent för 12, 5 och 3,3 volt, vilket är tuffare jämfört med ATX-specifikationens krav på ±5 procent för motsvarande spänningar. Ripple och brus är specificerat till maximalt 80 millivolt över 12 voltsskenan och 40 millvolt på 5 och 3,3 volts uttagen, vilket är inom ramen för vad som anses vara premiumklass enligt Cybenetics och andra branschstandarder.

Power Zone 2 1200 watt är så klart fullt kompatibel med ATX 3.1-standarden, vilket innebär stöd för de senaste kraven på effektivitet och kablage för PCIe 5.1-grafikkort. Effektiviteten är klassad till upp till 94,3 procent vid 230 V och 50 procents last, vilket placerar Power Zone 2 1200 watt i den absoluta toppen bland konsumentnätaggregat inom detta område. Till detta så är standbyförbrukningen under 0,18 watt, vilket uppfyller de strängaste kraven för modern energistandard (ErP/EuP och Energy Star 8.0).

Aggregatet är som nämnts en fullt modulär modell, där alla kablar är platta, svarta och märkta för enkel identifiering. Detta underlättar kabeldragning och förbättrar luftflödet i chassit. Aggregatet levereras med följande anslutningar:

2 stycken 12V-2×6 (16-pin) PCIe-kablar med 90graders vinklade kontakter, för enklare montering i trånga chassin eller där grafikkortet sitter nära sidopanelen, vardera kapabel att leverera upp till 600 watt till nästa generations grafikkort (PCIe 5.1/ATX 3.1-kompatibla).

med 90graders vinklade kontakter, för enklare montering i trånga chassin eller där grafikkortet sitter nära sidopanelen, vardera kapabel att leverera upp till 600 watt till nästa generations grafikkort (PCIe 5.1/ATX 3.1-kompatibla). 3 stycken 6+2-pin PCIe-kablar för nuvarande och äldre grafikkort.

för nuvarande och äldre grafikkort. 2 stycken 4+4-pin EPS12V (CPU) för stöd av både enkla och dubbla processorkonfigurationer, inklusive workstation- och servermoderkort.

för stöd av både enkla och dubbla processorkonfigurationer, inklusive workstation- och servermoderkort. 1 styck 24-pin ATX för moderkortet.

för moderkortet. Upp till 12 stycken SATA-strömkontakter för SSD/HDD/optiska enheter.

för SSD/HDD/optiska enheter. 4 stycken Molex (4-pin) för äldre tillbehör och fläktar.

Effektiv kylning och skydd

Vi kommer så till aggregatets kylning som hanteras av en specialanpassad be quiet Pure Wings 3 140 millimeters fläkt, som är den första i företagets historia att användas i ett nätaggregat. Fläkten är konstruerad med så kallade rifle bearing lager för extra lång livslängd och låg friktion, och har PWM styrning för exakt kontroll av varvtalet. Maximal fläkthastighet är 1818 varv per minut, med ett luftflöde på upp till 71,6 kubikfot per minut och ett statiskt tryck på 2,33 mmH2O.

En av de intressantaste delarna med lösningen är den semipassiva driften (zero-RPM mode), där fläkten är helt avstängd vid låg till måttlig belastning. Fläkten startar först när temperaturen eller lasten når en viss tröskel, vilket innebär att nätaggregatet är helt ljudlöst under lättare användning, exempelvis kontorsarbete eller videouppspelning.

När fläkten väl aktiveras följer den en progressiv fläktkurva som är optimerad för att hålla ljudnivån så låg som möjligt utan att kompromissa med kylningen. Efter att lasten minskat och temperaturen sjunkit, fortsätter fläkten att snurra i 2–5 minuter (post-ventilation) för att undvika frekventa start- och stoppcykler, vilket minskar slitage och eliminerar irriterande klickljud.

Ljudnivån är över lag mycket låg och vi uppmäter en ljudnivå på under 15 decibel vid lätt till måttlig belastning och toppar runt 34 decibel vid full belastning. Detta gör Power Zone 2 1200 watt till ett av de tystaste nätaggregaten i sin klass vilket är särskilt viktigt i system där övriga komponenter också är optimerade för låg ljudnivå.

Ytterligare en bidragande anledning till att aggregatet kan hålla så låg ljudnivå hittar vi på insidan där be quiet valt att använda kondensatorer är av hög kvalitet, med japanska elektrolytkondensatorer klassade för 105 grader Celsius på primärsidan och solida polymerkondensatorer på sekundärsidan. Detta säkerställer lång livslängd och stabil prestanda även vid hög belastning och förhöjd temperatur.

Till detta så är kylflänsarna generöst dimensionerade och placerade för optimal värmeavledning från både primär- och sekundärsida. PCB-layouten är ren och logisk, med korta ledarbanor för att minimera resistans och EMI. Detta gör att den interna designen är optimerad för både luftflöde och elektromagnetisk kompatibilitet, vilket minskar risken för störningar och förbättrar den totala effektiviteten.

När vi sedan ser till skyddet mot orent eller ojämn ström så hittar vi bland annat följande skydd: Överspänningsskydd (OVP), Överströmsskydd (OCP), Överhettningsskydd (OTP), Kortslutningsskydd (SCP), Underspänningsskydd (UVP) och Surge & Inrush Protection (SIP). Dessa skydd är implementerade både via dedikerade IC-kretsar och diskreta komponenter, vilket ger redundans och ökad säkerhet för både aggregatet i sig och riggen som helhet.

Sammantaget är be quiet Power Zone 2 1200 watt ett av de mest avancerade och framtidssäkrade nätaggregaten på marknaden i sin klass anno 2026. Med hög verkningsgrad, extremt låg ljudnivå, robust konstruktion, omfattande skydd och fullt stöd för ATX 3.1 och PCIe 5.1 är det ett utmärkt val för entusiaster, gamers och professionella användare som kräver det bästa av sitt system. Priset är visserligen relativt högt, men motiveras av kvalitet, prestanda och långsiktig trygghet. För den som vill bygga ett tyst, kraftfullt och framtids säkrat system är Power Zone 2 1200 watt utan tvekan ett av de absolut starkaste alternativen på marknaden.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : bequiet, www.bequiet.com

Cirkapris : 2 498 kr inkl. moms, 1 998 exkl. moms

Mått 150 x 160 x 86 mm

Kapacitet : 1200 watt

Klassificering : 80 Plus platinum

Kylning : aktiv + semipassiv

Fläkt : Pure Wings 3 140 mm

Kablar : Helt modulärt

Garanti: 10 år