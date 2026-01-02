Test: JBUDS LUX ANC och EPIC SPORT ANC3

JBUDS LUX ANC och EPIC SPORT ANC3 5 / 6 Betyg 999-1 225 kr Pris För JBUDS LUX ANC och EPIC SPORT ANC3 erbjuder en ljudkvalité och funktionalitet som normalt bara återfinns i dyrare modeller och vi får dessutom en mycket bra batteritid samt en väl genomtänkt app för att vidare hantera ljudbild, brusreduktion samt uppdatera firmware med mera. Emot Passformen är kanske inte lika flexibel som vissa dyrare modeller samt att även om brusreduktionen är är bra så finns här modeller som tar lösningen ett par steg längre. Rekommenderas till Söker du högkvalitativa hörlurar med fokus på utmärkt ljudkvalité utan du vill betala mer än nödvändigt så har Jlab något för alla smaker.

Jbuds Lux ANC och Epic Sport ANC3 erbjuder premium klassat ljud till ett mellanklassens pris

JLab grundades 2005 i Kalifornien för att under slutet av 2010-talet började sin internationella expansion och har sedan dess vuxit till ett av de mest synliga varumärkena inom prisvärd ljudteknik. Företaget har byggt sitt rykte på att kombinera modern design med funktioner som tidigare främst fanns i betydligt dyrare produkter. I portföljen finns allt från true wireless hörlurar och sportanpassade modeller till kontorsheadsets, högtalare och tillbehör för både vardag och arbete. JLab har dessutom profilerat sig genom att erbjuda flera modeller med aktiv brusreducering, lång batteritid och användarvänliga appar för ljudanpassning. Bland deras senaste tillskott finns JBuds Lux ANC, en stilren over‑ear modell med fokus på komfort och brusreducering, samt Epic Sport ANC3, en sportinriktad in‑ear hörlur med säkert fäste och effektivt aktivt brusfilter vilka vi fått möjligheten att testa.

Jbuds Lux ANC

Vi börjar med JLab JBuds Lux ANC som är en over‑ear‑modell vilken, med ett pris på mellan 600 – 1200 beroende på olika kampanjer, placerar sig i det mer prispressade segmentet av marknaden men med ambitionen att leverera funktioner som traditionellt återfinns i betydligt dyrare hörlurar. Designen följer JLabs moderna formspråk med en vikbar konstruktion som gör dem lätta att packa ned i en väska. Kåporna drivs av 40 millimeters element, vilket sett till storleken är lite av standard i klassen, och som precis som JBLs modeller har lite mer fokus på de lägre, basrelaterade tonerna vilket oftast uppskattas av den yngre generationen men som även skapar lite extra push vid träning. Tyvärr så kan uppleva att Jlab tar ett litet steg för långt vilket för att mellanregister och höga toner får stå tillbaka lite väl mycket. Men sett till prisnivån så är vi ändå grymt positivt överraskade.

Även om exakta mått och material inte anges så upplevs modellen som relativt lätt och med en konstruktion i en kombination av plast och syntetmaterial så kan just både vikten hållas nere samtidigt som priset blir mycket konkurrenskraftigt. Lurarna har en tajt vilket både är bra och lite sämre, framför allt för alla oss med ett lite större huvud. Fördelen är att de alltid sitter på plats, även när vi springer mellan möten eller tar en löptur i skogen. Nackdelen å andra sidan är att vi, vid längre lyssningssessioner, upplever ett mer påtagligt tryck mot huvudet vilket kan bli jobbigt. Men som sagt är detta väldigt subjektivt och en kollega, med en mer ”normalt” huvudform upplevde inga som helts problem med passformen och som även tyckte att de vadderade kåporna hade en bra balans för att avlasta vid användning av glasögon.

Bra batteritid

En av modellens huvudfunktioner är dess aktiv brusreducering (ANC) som fungerar förvånansvärt bra i standardläget, särskilt med tanke på prisklassen, där vi får en bibehållen ljudkvalité med bra brusreduktion. Däremot upplever vi att ambient‑läget delvis försämrar eller kanske snarare förvränger ljudkvaliteten och släpper in ljud på ett mindre naturligt sätt och som även delvis kan ändra ljudbild lite beroende på omgivande ljud.

Hörlurarna erbjuder även Blåtands multipoint anslutning, vilket gör det möjligt att växla mellan exempelvis mobil och dator eller platta, samt stöd för Google Fast Pair för snabbare anslutning till Android enheter. Mikrofonerna är anpassade för samtal med ANC‑bearbetning vilket ger ett bra fokuserat ljudupptag på talaren samtidig som omgivande ljud minimeras mycket effektivt.

Batteritiden är ytterligare en av modellens starkare sidor. JBuds Lux ANC levererar upp till 70 timmar utan ANC och omkring 40 timmar med ANC aktiverat, vilket placerar dem en bra över genomsnittet i prissegmentet. Laddningen sker via USB‑C och lurarna har stöd för snabbladdning där10 minuters laddning ger 4 timmars lyssningstid vilket underlättar för alla som använder sina lurar under större delen av dagen. Hanteringen sker med hjälp av fysiska knappar på kåpan i stället för touchpaneler, vilket vi så klart kan ha olika uppfattningar om. En fördel är i varje fall att precisionen blir bättre och lurarna lättare att hantera.

Hörlurarna kompletteras av JLabs app, som bland annat erbjuder EQ inställningar, ANC kontroll och möjligheten att justera ljudprofiler vilket är funktioner som normalt återfinns i dyrare modeller och ser vi till lurarnas lägsta prisnivå så är de en fullträff men även till ordinarie pris så är det en modell som ger mycket värde per investerad krona.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Jlabs, www.jlab.com

Cirkapris : 999 kr inkl. moms, 799 exkl. moms

Drivenhet : 40 mm

Laddning : USB-C

Batteritid : 70 timmar utan ANC/ 40 timmar med ANC

Vikbara : Ja

Program : JLab App

Hantering : Via knappar på kåporna

Vaddering : Huvudbåge och kåpor

Vikt : 235 gram

Mått: 198 x 163 x 90 mm

Jbuds Lux ANC 5 / 6 Betyg 999 kr Pris För Bra batteritid, bra standardläge för ANC, ren ljudbild, bra lurar för träning och mer actionfyllda filmer eller spel, tålig konstruktion, bra samtalskvalité, mycket bra prisbild. Emot Lite väl bastunga, aningen tight konstruktion, ambient‑läget ger delvis förvrängd ljudbild, saknar IP klassning. Rekommenderas till Har du ett mindre eller i varje fall normalstort huvud är JBuds Lux ANC ett grymt val för allt från musiklyssnade till digitala möten och vanliga samtal.

Jbuds Epic Sport ANC3

Nästa lurar är JLab Epic Sport ANC 3 vilka är utvecklade för att möta kraven hos användare som tränar hårt och behöver en hörlur som kombinerar stabilitet, passform, avancerad ljudteknik och lång batteritid. Designen är kompakt och ergonomiskt utformad för att sitta stabilt även under intensiva rörelser, vilket Jbuds trycker lite extra på då modellen marknadsförs som ”gjord för fitness” samt att den är utrustad med IP66‑klassning, vilket innebär högre tålighet mot svett, damm och smuts.

Materialvalen för lurarna består av slitstark plast och silikonbaserade öronfästen som ger både flexibilitet och grepp och som är grunden till dess att de alltid ”sitter på plats”. Lurarna är dessutom lätta vilket gör att även om vi använder dem under hela dagen så känns de aldrig jobbiga eller störande. Men precis som med ovan testat modell så är denna del subjektiv och en av våra kollegor upplevde att konstruktionen var aningen för styv för hens öron vilket gör att de även blev delvis jobbiga under längre användning.

När det kommer till ljudet är Epic Sport ANC 3 en av JLabs mest avancerade sportmodeller hittills. Varje hörlur använder hybrida dubbla drivenheter, bestående av en 10 millimeters dynamisk driver för bas och låga frekvenser samt en så kallad Knowles balanced armature‑driver för högfrekvensåtergivning. Kombinationen ger en mer detaljerad och separerad ljudbild än vad som normalt återfinns i sportinriktade true wireless‑hörlurar i denna prisklass.

Detta gör att modellen passar perfekt till träning då vi får en lite kraftfullare bas samtidigt som de även fungerar ypperligt till mer casual musiklyssnande eller olika former av digitala möten och samtal. Enheten stödjer dessutom Hi‑Res Audio via LDAC för Android‑enheter och AAC för Ios, vilket innebär att den kan leverera högupplöst ljud när källan tillåter det. Värt att notera är att batteritiden får sig en ökad belastning när vi växlar över till Hi-Res vilket gör att vi tappar cirka 15 procents batteritid i dessa lägen.

Effektiv ANC

Batteritiden är annars en av modellens mest framträdande styrkor. Epic Sport ANC 3 erbjuder upp till 68 timmars total batteritid, vilket är riktigt bra i denna kategori och gör att vi kan genomföra ett stort antal träningspass utan att behöva ladda etuiet. Hörlurarna laddas via USB‑C, och eller trådlöst där laddningsetuiet ger en tydlig Led baserad indikation på när laddning behövs, samt när de är fulladdade. Som vanligt ansluts lurarna via Blåtands anslutning som även inkluderar stöd för Multipoint, vilket gör det möjligt att vara ansluten till två enheter samtidigt, exempelvis en mobil och en träningsklocka eller dator.

Brusreduceringen bygger på hybrid ANC, där både feedforward‑ och feedback‑mikrofoner används för att analysera och motverka omgivningsljud i realtid. Vi kan växla mellan tre lägen: ANC On, ANC Off och Be Aware, där det sistnämnda släpper igenom omgivningsljud för ökad säkerhet vid exempelvis löpning i trafikmiljö. Mikrofonerna används även för samtal, där brusreducerande algoritmer hjälper till att filtrera bort bakgrundsljud för tydligare röståtergivning. Även om ANC inte riktigt når upp till det absoluta toppsegmentet så gör den ett mycket bra jobb både sett till rent musiklyssnade och vid samtal där vi får en tydlig dialog och lyssnade part slipper höra omgivande brus. Vi upplever även att Be Aware läget har en mer naturlig hantering av musiken som inte alls påverkas på samma sätt som med Lux ANC.

JLab appen spelar, även för denna modell, en central roll i hur hörlurarna kan anpassas. Via appen kan vi justera ANC‑nivåer, konfigurera Be Aware‑läget, ändra touchkontroller, uppdatera firmware och välja mellan olika EQ‑lägen, inklusive JLab Signature, Balance, Bass Boost och det mer avancerade Lab Spatial Audio, som simulerar ett mer tredimensionellt ljudrum. Appen erbjuder även ett ”safe hearing”-läge som begränsar maxvolymen för att skydda hörseln.

Prismässigt ligger Epic Sport ANC 3 i intervallet 1 100–1 700 kronor, beroende på återförsäljare och kampanjer, vilket placerar dem i det övre mellanskiktet för sportinriktade true wireless hörlurar men sett till ljudkvalitén så måste vi ändå säga att det är ett klart humant pris.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Jlabs, www.jlab.com

Cirkapris : 1 225 kr inkl. moms, 980 exkl. moms

Drivenhet : 10 mm

Laddning : USB-C + Trådlös

Batteritid : 68 timmar utan ANC/ 55 timmar med ANC

IP klassning: IP66

Program : JLab App

Hantering : touch

Frekvensomfång : 20 – 40 000 hertz

Blåtand: V5,3