Test: Nokia 8

Med en ny tillverkningsarm och ett nytt designtänk vill finska Nokia på nytt erbjuda mobiltelefoner i entusiastklassen. Vi har testat Nokia 8.

De nya mobiltelefoner som idag tillverkas under varumärket Nokia utvecklas i själva verket av det kinesiska elektronikföretaget HMD, men under uppsikt av den tidigare finska telefonjätten. Förutom just namnet finns det inte många kopplingar kvar till tidigare Nokiatelefoner. Den telefon vi testar, Nokia 8, är resultatet av ett helt nytt Nokia, vars tillverkning har flyttats till tredje part.

Nokia 8 är den första flaggskeppstelefonen från ”nya” Nokia, efter att tidigare modeller främst har riktats mot budget- och mellanklassen. Den är tillverkad i aluminium och har något rundade kanter som gör att den ligger bra i handen. Vikten på 160 gram gör att den känns gedigen utan att bli klumpig. Designen känns överlag mycket finslipad, med samma stilrena minimalism som vi hittar även hos billigare syskon.

Mörka kamerabilder

Telefonen är byggd kring en LCD-skärm på 5,3 tum med upplösningen 1 440 x 2 560 pixel. Den sticker även ut med att vara en av de mest ljusstarka LCD-panelerna som vi har testat i någon flaggskeppstelefon, med upp till 700 nits. Då detta kombineras med bra antireflexbehandling innebär det att skärmen blir mycket lättläst även i fullt solljus. Dessvärre är färgåtergivningen inte fullt lika imponerande, då vitbalansen skiftar något åt det blå hållet, vilket ger bilder som ser onaturligt kalla ut.

Den primära kameran använder en ensam sensor på 13 megapixel, med möjlighet att spela in video i 4k-upplösning med 30 bildrutor per sekund. Kameran ger bra skärpa och klara färger, men den tycks ha problem med dynamiskt omfång. Bilderna blir konsekvent något lägre exponerade än med konkurrenternas kameror i samma miljö och tenderar att bli underexponerade när HDR-läget används. Du kan fortfarande få bra resultat om du är villig att justera exponeringen i efterhand, men för snabba vardagsbilder hänger kameran inte riktigt med konkurrenterna.

Nokia 8 får sin beräkningskraft från en Qualcomm Snapdragon 835 med åtta kärnor, vilket är en av de kraftfullaste processorerna på marknaden. Samma processor används i konkurrerande telefoner som Oneplus 5, HTC U11 och Sony Xperia XZ1. Dock används fyra gigabyte (GB) arbetsminne, till skillnad mot andra påkostade entusiasttelefoner som kan ha det dubbla.

Orkar en arbetsdag – oftast

Batteriet har en kapacitet på 3 090 milliamperetimmar. Kombinerat med den kraftfulla processorn och den stora, ljusstarka skärmen ger det en praktisk batteritid som är godkänd men inte i sig imponerande.

Nokia 8 har inga problem att ta sig igenom en hel dags normal användning med viss marginal. Vid tung användning, exempelvis med mycket spel eller strömmad video, kan du behöva ladda telefonen även under dagen.

Ingen onödig mjukvara

Nokias tidigare samarbete med Microsoft, och därmed även användning av Windows som mobilt operativsystem, är ett minne blott. Denna telefon använder Android 7.1 Nougat. Dessutom är det en mycket avskalad och ”ren” implementation. Utöver en egen kameraapplikation och supportpanel levereras Nokia 8 helt utan förinstallerad mjukvara från vare sig Nokia eller tredje part.

Det i sig är glädjande, inte minst för Androidpurister. Dessutom blir det lättare för Nokia att snabbt tillhandahålla mjukvaruuppdateringar. Telefonen mottog ett antal uppdateringar, bland annat säkerhetsuppdateringar, under tiden vi testade. Så är inte alltid fallet för Androidtelefoner. Det återstår dock att se om den tendensen håller i sig även vid stora versionsskiften.

Bra, men anonym

Det finns mycket som vi gillar hos Nokias nya flaggskepp och företagets nya mobilsatsning som helhet. Den minimalistiska designen känns finslipad, men samtidigt något anonym. Huruvida du tycker det är en fördel eller nackdel hänger på ditt eget tycke och smak, men utöver en tveksamt placerad hörlursport högst upp på telefonen har vi inga invändningar i designväg.

Nokia har via HMD hittat en industridesign som helt klart kan mäta sig med konkurrenter som HTC och LG. Samtidigt finns det inte mycket mervärde som får Nokia 8 att sticka ut på dagens tuffa telefonmarknad. Prislappen på cirka 5 900 kronor innebär att den inte saknar vassa konkurrenter. De något mörka bilderna från kameran i kombination med skärmens tillkortakommande innebär att konkurrenter som Oneplus 5 eller HTC U11 känns mer finslipade i samma prisklass.

Nokia 8 går helt klart i rätt riktning, men de får ingen utmärkelse.

Av Carl Holmberg

Test: Nokia 8 4 av 6 För God kvalitetskänsla, ljusstark skärm, minimalistisk mjukvara och kraftfull processor. Emot Något blåtonad skärm, medelmåttig batteritid och tveksamt placerad hörlursport. Rekommenderas till En gediget byggd telefon för dem som vill ha en "ren" Android-upplevelse.

Tillverkare: Nokia (HMD), www.nokia.com

Pris: 5 900 kr inkl. moms, 4 700 kr exkl. moms

Skärm: 5,3 tum IPS

Upplösning: 1 440 x 2 560 pixel

Processor: Qualcomm Snapdragon 835, octa-core

Lagring: 64 GB, MicroSD

Nätverk: 802.11a/b/g/n/ac, LTE, BT 5.0

OS: Android 7.1

Vikt: 160 g