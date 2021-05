En vass skärm är ett måste för att maximera spelupplevelsen. Det konstaterar LG och menar att företagets nya Ultragear-serie ska leverera just det.

LG:s Oled-tv-apparater har kammat hem höga poäng i våra tester. De senaste modellerna är riktig trevliga både för sport, film och spel, men även om tillverkaren nu lanserat ”mindre” Oled-varianter under 50 tum är antagligen en renodlad datorskärm ett bättre val för många. Tillverkarens senaste tillskott på den fronten heter LG Ultragear GP950 och GP850.

LG Ultragear med Nano IPS-panel

De nya skärmarna är Nano IPS-modeller som finns i storlekarna 34 respektive 27 tum. 34-tummaren i GP950-serien, 34GP950G, är en böjd modell i 21:9-format med en upplösning på 3 440 x 1 440 pixel. 27-tummaren, 27GP950, är en 16:9-skärm med 4K-upplösning (3 840 x 2 160 pixel).

Båda modellerna har stöd för Vesa DisplayHDR 600 och Nvidia G-Sync. Svarstiden ligger på en millisekund och uppdateringsfrekvensen på 144 hertz. Den sistnämnda kan överklockas till 180 hertz. LG Ultragear 27GP950 har dessutom stöd för AMD Freesync Premium Pro.

På anslutningssidan hittar vi två HDMI-portar, en Displayport 1.4 och tre USB 3.0-portar. Notera att 34GP950G har stöd för HDMI 2.0 och 27GP950 2.1. Den sistnämnda går dessutom att kalibrera fullt ut på egen hand tack vare LG Calibration Studio.

LG Ultragear GP850

Även i GP850-serien hittar vi två modeller. Här är det 27 respektive 32 tum som gäller, med responstid på en millisekund. Här ligger frekvensen på 165 hertz (O/C 180 hertz) och upplösningen på 2 560 x 1 440 pixel. 27GP850 har stöd för Vesa DisplayHDR 400 medan 32GP850 har stöd för HDR10.

Båda Ultragear GP850-skärmarna är Nvidia G-Sync-kompatibla och har stöd för AMD Freesync. (Premium för 32-tummaren och Premium Pro för 27-tummaren).

Lansering och pris

LG Ultragear GP850 och 34-tummaren av GP950G kommer att lanseras under det andra kvartalet med cirkapriser på 5 890 kronor, 6 990 kronor respektive 15 990 kronor. LG 27GP950 lanseras först under årets andra halva. Den väntas kosta strax under 10 000 kronor.

Skriv gärna en kommentar om vilken/vilka modeller du vill att vi lånar in för ett test när de väl kommer till Sverige.

