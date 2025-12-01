texten nedan är en annons av och från escapistmagazine.com

Det händer äntligen: Android och iPhone kan nu dela filer via AirDrop med varandra

Det händer äntligen: Android och iPhone kan nu dela filer via AirDrop med varandra

Mobiltelefoner har blivit lika viktiga som nycklar eller plånbok. Vi håller dem i handen från första alarmet på morgonen till sista scrollen innan vi somnar. De hjälper oss att chatta, hitta adresser, jobba och ibland bara slappna av.

Ett tydligt exempel är appar som Duolingo, där du enkelt tränar på ett nytt språk på bussen, med korta övningar som känns mer som ett spel än läxor. Men det handlar inte bara om jobb och studier. Mobilen har också förändrat hur vi underhåller oss.

Du kan till exempel spela på utländskt casino för fler bonusar för större bonusar, fler kampanjer och ett bredare spelutbud direkt i mobilen. Många av de bästa sidorna fungerar helt sömlöst i telefonen, så du behöver inte längre använda datorn för att få en smidig spelstund. Och nu har mobilerna tagit ytterligare ett steg framåt! Android- och iPhone-användare kan äntligen skicka filer till varandra via AirDrop, snabbt, enkelt och utan strul.

Så funkar filöverföringen mellan Android och iPhone

Nu kan du äntligen skicka filer direkt mellan Android och iPhone utan krångliga omvägar. Det fungerar tack vare att Googles Quick Share numera är kompatibelt med Apples AirDrop.

Det betyder att du kan skicka bilder, videor eller dokument från en Android till en iPhone utan att gå via mejl eller Drive.

För att skicka något från en Android-mobil, till exempel en Pixel 10, trycker du bara på dela-ikonen och väljer AirDrop. Mottagaren på iPhone måste slå på synlighet i AirDrop för “Alla” i 10 minuter, och då visas telefonen direkt. Överföringen sker sedan lokalt mellan enheterna, snabbt och utan att kvaliteten försämras.

Samma gäller åt andra hållet: om du ska ta emot från iPhone till Android behöver du bara starta mottagningsläget i Quick Share.

Säkerhet som faktiskt håller

Att funktionen är ny betyder inte att den är osäker. Google har byggt överföringen i programmeringsspråket Rust, vilket gör det mycket svårare att skapa sårbarheter, särskilt sådana som kan användas för att lägga in skadlig kod. Filen skickas direkt mellan telefonerna, utan att passera några moln eller servrar.

Lösningen har dessutom testats utifrån. Ingen data hamnar på fel plats, och även mindre fel har rättats till snabbt. Nu är systemet låst. Resultatet är en trygg metod som går fort att använda och som inte kräver att du offrar din integritet.

Vem har mest att vinna och vad händer härnäst?

Den som får ut mest av det här är helt klart vardagsanvändare: familjer, vänner och kollegor som inte alltid valt samma märke på sina telefoner. En förälder med Android kan nu enkelt skicka en video från barnens skolavslutning till någon med iPhone, utan att behöva ladda upp den någonstans först.

Det här handlar inte bara om att skicka filer. Det är ett steg mot en smidigare digital vardag där skillnader mellan system inte spelar någon större roll. Det är teknik som förenklar istället för att skapa mer jobb. Och det märks.