texten nedan är en annons

Modern cybersäkerhet inifrån: Hot, skydd och reella risker

I dagens digitaliserade samhälle har cybersäkerhet blivit något som påverkar människors vardag och som är viktigt för såväl privatpersoner som företag. Cyberhoten är inte längre något som bara diskuteras på ett teoretiskt plan, utan som faktiskt utgör ett reellt hot på alla typer av enheter varje dag.

Denna artikel kommer att kartlägga hur dagens moderna cyberhot ser ut, vad man bör göra för att stärka sin cybersäkerhet och vilka digitala risker som många användare tenderar att underskatta. Kom ihåg att hoten blir både fler och svårare att hantera i en värld där våra enheter alltid är uppkopplade och där cyberattackerna automatiseras.

Källa: Freepik

Från politiskt håll finns det en stor medvetenhet om dagens cyberhot. I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som arbetar med dessa frågor, men då den digitala världen är global är det mellanstatliga samarbetet inom EU ännu viktigare. ENISA är den EU-styrda organisation som arbetar med att stärka cybersäkerheten inom Europa.

Om du läser denna guide kommer du att ha bildat dig en tydligare uppfattning om hur dagens cyberhot ser ut och vad du bör göra för att stärka ditt eget digitala skydd.

Nuvarande cyberhot som påverkar vardagliga användare

Digitalt finns det idag många olika vardagliga hot för svenska användare. Det faktum att många är väldigt beroende av digitala verktyg både privat och i jobbet gör också att sårbarheten har blivit större.

Ett konkret exempel är bluffartiklar där cyberkriminella försöker fiska efter offer, något som är vanligt via sociala medier som Facebook. Olof Lundh och Jenny Strömstedt har använts som ansiktet utåt i bedragarnas försök att sälja dyra rådgivningstjänster till oförsiktiga användare.

Låt oss kolla på några andra vanliga cyberhot idag:

Läckor med lösenord och personuppgifter: När hackare lyckas komma åt data från dåligt skyddade sajter kan både lösenord och personuppgifter läcka. Det är ett stort problem då många svenskar använder samma lösenord på alla konton.

När hackare lyckas komma åt data från dåligt skyddade sajter kan både lösenord och personuppgifter läcka. Det är ett stort problem då många svenskar använder samma lösenord på alla konton. Nätfiske eller phishing: Nätfiske är den mest vanliga metoden som digitala angripare använder för att komma åt exempelvis bank- eller personuppgifter. Det är ofta farliga länkar som man försöker locka användarna att klicka på.

Nätfiske är den mest vanliga metoden som digitala angripare använder för att komma åt exempelvis bank- eller personuppgifter. Det är ofta farliga länkar som man försöker locka användarna att klicka på. IoT-attacker: Genom att attackera dåligt uppdaterad hårdvara i hemmet, som utdaterade routers och Smart Home-lösningar, kan angripare komma åt känslig information.

Många av dagens hot handlar om att komma åt känslig information och data, snarare än att förstöra hård- eller mjukvara. Detta sker oftast i det tysta och utan användarens vetskap.

Så undviker cyberkriminella ditt digitala försvar

Källa: Freepik

Cyberkriminella letar aktivt efter svagheter i ditt digitala försvar och kommer troligen att angripa där försvaret är som svagast. Det kan vara mänskliga eller rent tekniska svagheter som utnyttjas.

Utdaterade routers gör ditt Wi-Fi mindre säkert.

Återanvändande av samma lösenord gör att cyberkriminella kan logga in direkt på ditt konto om lösenordet läcker.

Att ignorera uppdateringar av mjukvara gör systemet mer sårbart.

Risk för falska annonser, nyheter och länkar på Google Ads längst upp på söksidan när du googlar.

Fejk-SMS som ser autentiska ut, men som innehåller skadliga länkar.

Molnlagring som är synkroniserat på flera enheter riskerar att sprida skadliga filer mellan dina enheter.

Det handlar alltså om att hålla sitt digitala försvar uppdaterat och modernt. Har du någon gång väntat med att uppdatera en programvara, trots flera påminnelser? Då behöver du inte ens bli hackad. Angriparen väntar bara på rätt läge att attackera ett utdaterat system.

Så ser riktigt skydd ut idag

Det finns i huvudsak tre olika områden du behöver tänka på för att säkerställa att du har ett fungerande digitalt skydd idag.

Skydda din enheter All din hårdvara utgör en risk för cyberattacker och för att stärka skyddet krävs att du skyddar din enheter. Det gör du genom att automatiskt uppdatera operativsystemet, surfa med säker DNS, använda starka nätverkslösenord, använda hårdvarans egna säkerhetsfunktioner och installera antivirusprogram. Skydda dina konton I dagens digitala värld har användare konton på många olika sajter och appar. Då blir det viktigt att skydda dina konton och all data som lagras på dessa konton. Det görs med flerfaktorsautentisering (MFA), unika lösenord för varje konto och lösenordsnycklar. Surfa på säkra webbplatser Att undvika riskområden och osäkra webbplatser är ett annat viktigt digitalt skydd. Det finns hårt reglerade marknader som arbetar med ett starkt konsumentskydd, som bankväsendet, myndigheter och licensierade onlinekasinon i Sverige där det från politiskt håll har byggts en större säkerhet. Här finns ett starkare skydd än på oreglerade marknader, samt en bättre garanti för användarna. Det kan exempelvis handla om säker betalning online casino, där reglerade casinon måste legitimera alla sina spelare med BankID. Det gör att cybersäkerhet onlinecasino är klart bättre i Sverige än på oreglerade marknader.

Reella risker som användare inte ser komma

Källa: Freepik

Cyberkriminella är ofta kreativa i sina attacker och arbetar på nya sätt för att lyckas med sina bedrägerier. Som användare gäller det att vara uppmärksam på nya hot och förstå vilka reella risker som utgör moderna cyberhot.

Cyberkriminella köper svenska telefonnummer som används i kontakten med potentiella offer för att bygga trovärdighet.

Sparade lösenord i webbläsare kan hamna i stora lösenordsläckor.

Publika WiFi-nätverk krypterar inte alltid trafiken på ett säkert sätt.

Nätfiske kan ta helt nya skepnader med hjälp av AI.

Fejkade inloggnings- eller betalningssidor kan vara nätfiske BankID som utgör en stor risk.

Enkla saker du kan göra för att omedelbart förbättra din cybersäkerhet

Det behöver inte vara särskilt komplicerat att stärka din cybersäkerhet och några enkla åtgärder kommer att kunna minska risken för moderna cyberhot kraftigt. Din cybersäkerhet online kan förbättras på bara några minuter, men konsekvenserna av ett potentiellt dataintrång Sverige kan ta veckor att reparera.

Därför rekommenderas att du skyddar dig på följande sätt:

Uppdatera din router i ditt hemmanätverk.

Aktivera MFA (flerfaktorsautentisering) på alla dina konton.

Avinstallera appar som inte används.

Uppdatera alltid förinställda lösenord på nya enheter.

Använd VPN om du ska surfa på publika nätverk.

Dubbelkolla nya lösenordsläckor och säkerställ att din data är säker.

Aktivera automatiska uppdateringar på dina enheter.

Det första steget du bör göra är att testa din egen cybersäkerhet redan nu. Då vet du vilka åtgärder du kan behöva ta för att stärka skyddet.