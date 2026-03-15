Test: Arlo Ultra 3

Arlo Ultra 3 5 / 6 Betyg 6 890 kr Pris För Enkel installation, mycket smidig automatiserad tracking, hög bildkvalité, smarta AI funktioner, vädertålig, brett synfält, allt bättre app, lokal lagring via hubben, avlastar det normala Wi-Fi nätverket, perfekt i kombination med Arlos solpaneler. Emot Kräver abonnemang för att komma till full nytta, Ljudet kan påverkas av placering nära väggar när det blåser. Rekommenderas till Även om totalpriset för full funktionalitet blir högt så är Arlo Ultra 3 ett mycket bra val för alla som vill maximera sin sinnesro och få full insyn och kontroll när de är i väg från hemmet.

Arlo Ultra 3 är en 4K övervakningskamera med lång batteritid, USB‑C laddning och avancerade smarta funktioner för tydlig och pålitlig hemövervakning.

Arlo Ultra 3 representerar den senaste generationen av trådlösa övervakningskameror från Arlo, ett företag som länge varit en av de mer innovativa aktörerna inom smart hemsäkerhet. Med en kombination av avancerad hårdvara, AI-drivna funktioner och ett omfattande ekosystem av tillbehör och molntjänster, positionerar sig Ultra 3 som en av de mest kompletta och tekniskt avancerade lösningarna på marknaden för både privatpersoner och företag och enheten ska ses som ett komplement till tidigare testade Arlo Pro 6 och Arlo Essential 3 2K pan-tilt-zoom i de lägen som du som använder kräver extra hög detaljrikedom från en mer fast positionerad enhet.

Föredömlig installationsprocedur

Arlo Ultra 3 är en modell som är konstruerad för att tåla tuffa miljöer och erbjuda långvarig prestanda både inomhus och utomhus. Kamerahuset är tillverkat av tålig plast med en vit, vädertålig finish som uppfyller IP65-klassificering, vilket innebär att den är dammtät och klarar kraftigt regn och snö. Den kompakta och strömlinjeformade designen som vi numera känner igen från tidigare modeller gör att kameran smälter in diskret i de flesta miljöer, samtidigt som den är tillräckligt robust för att motstå stötar och temperaturväxlingar mellan -20 och +45 grader.

Kameran är utrustad med ett magnetiskt fäste (vissa paket inkluderar inte detta fästa utan det kommer då som extra tillbehör) för enkel och flexibel montering, men det medföljer även ett traditionellt skruvfäste för mer permanent installation eller installationer där exempelvis väder och vind skulle kunna inverka på fästet. Magnetfästet möjliggör snabb justering av kameravinkeln och gör det enkelt att ta ner kameran för laddning eller batteribyte. Konstruktionen är optimerad för att minimera blinda vinklar och maximera synfältet, vilket många gånger kan vara direkt avgörande för effektiv övervakning.

Ser vi till de yttre måtten så mäter Arlo Ultra 3 89 x 52 x 78,6 millimeter och väger cirka 308 gram för själva kameran, vilket gör den lätt nog att monteras på de flesta ytor utan behov av förstärkning, men ändå tillräckligt tung för att kännas robust och stabil.

En av Arlos stora styrkor har alltid varit den användarvänliga installationen och detta gäller även Arlo Ultra 3. Processen inleds med att vi laddar ner Arlo Secure-appen, skapar ett konto (om vi inte redan har ett) och sedan följer de stegvisa instruktionerna för att ansluta kameran till Arlo SmartHub (mer om denna nedan). Batteriet, som levereras delvis laddat, sätts enkelt in i kamerahuset. Kameran parkopplas sedan med SmartHuben via en synkroniseringsknapp, och LED indikatorer guidar oss genom processen. Det som eventuellt kan inverka och göra att installationen behöver startas om är vid en eventuell firmwareuppdatering som sker i slutet av installationen. Men skulle så vara fallet, börja bara om från start så kommer det att fungera denna andra gång.

För optimal prestanda rekommenderas att kameran placeras 1,3–2 meter över marken och inom 90 meters siktlinje från SmartHuben, även om räckvidden kan påverkas av väggar och andra hinder, så det gäller att hålla koll på de avståndsrekommendationer som appen visar under den senare fasen.

Imponerande 4K bilder

Vi fortsätter med det som gör att Ultraserien sticker ut lite extra i Arlos serie och detta i form av enhetrens sensor. Arlo Ultra 3 är utrustad med en avancerad åtta megapixels sensor och ett premiumobjektiv som möjliggör äkta 4K upplösning (3840 × 2160 pixlar) med HDR-stöd. HDR-funktionen säkerställer att både ljusa och mörka områden i bilden återges med hög detaljrikedom, vilket är särskilt viktigt vid övervakning av miljöer med varierande ljusförhållanden, såsom entréer eller fönsterpartier där både skuggor och reflektioner kan inverka.

Objektivet har en ultravidvinkel på 180 grader diagonalt, vilket ger en mycket bred täckning och minimerar antalet blinda fläckar samt gör det enklare att med ett fåtal kameror täcka av stora ytor. Den höga upplösningen och den breda vinkeln innebär att även små detaljer, som ansikten eller registreringsskyltar, kan identifieras på avstånd.

En av de mest framträdande funktionerna hos Ultra 3 är dess avancerade färgmörkerseende. Till skillnad från traditionella övervakningskameror som endast erbjuder svartvitt IR-nattseende, kan Ultra 3 återge detaljrika färgbilder även i mycket svagt ljus tack vare en kombination av IR-LED och en kraftfull inbyggd spotlight. Spotlighten kan aktiveras automatiskt vid rörelsedetektering (eller aktiveras manuell) och belyser området upp till dryga fem meter, vilket gör det möjligt att identifiera kläder, fordon och andra viktiga färgdetaljer även nattetid.

Tekniken bakom färgmörkerseendet bygger på en känslig bildsensor och avancerad bildbehandling som optimerar färgåtergivningen även vid låga ljusnivåer. Detta ger en betydande fördel vid bevisinsamling och ökar möjligheten att identifiera inkräktare eller fordon under natten men vi får även ytterligare en bonus i de lägen som vi väljer att koppla bildmaterialet mot en extern AI motor för bildanalys vilket i nästa läge kan användas för att bevilja eller neka besökare inträde eller trigga olika alternativa system som kopplats via exempelvis Homey. Tack vare den optimala bildkvalitén blir även träffsäkerheten för korrekt identifiering näst intill perfekt.

AI optimerad rörelsedetektering

Ultra 3 erbjuder en digital zoom på upp till 12 gånger, vilket möjliggör detaljerad granskning av specifika områden i bilden. Zoomfunktionen är integrerad med autospårning, vilket innebär att kameran automatiskt kan zooma in och följa rörliga objekt, såsom personer eller fordon, i realtid. Detta gör det enklare att följa händelseförlopp och säkerställa att viktiga detaljer fångas även om objektet rör sig genom synfältet.

Autospårningen bygger på AI-algoritmer som analyserar rörelsemönster och avgör när och hur kameran ska zooma och följa ett objekt. Funktionen är särskilt användbar vid övervakning av större ytor där det annars är svårt att hålla fokus på rörliga mål men vi skulle ändå säga att du vill ha bäst kombination av bildkvalité och autospårning så är Arlos ovan nämnda Pan-Tilt kameror ett perfekt komplement och vi hoppas snart få se även en Ultra med dessa funktioner.

Arlo Ultra 3 är utrustad med dubbla PIR sensorer för rörelsedetektering, vilket ger en detekteringsvinkel på 150 grader horisontellt och en räckvidd på upp till cirka 7,5 meter. Sensorn är mest effektiv när rörelse sker tvärs över synfältet, och känsligheten kan justeras i appen för att minimera falsklarm.

Det som verkligen särskiljer Ultra 3 är sedan integrationen av Arlos AI drivna Early Warning System, vilket dock kräver ett Arlo Secure-abonnemang för full funktionalitet. AI systemet kan identifiera och särskilja mellan personer, fordon, djur, paket och till och med brand, vilket ger mer relevanta aviseringar och minskar antalet onödiga notiser. Systemet kan även tränas att känna igen specifika objekt eller förändringar, såsom en öppen garageport eller en påslagen sprinkler och detta är det område som det känns som Arlo lägger mest fokus på då lösningen hela tiden blir bättre och mer exakt.

Som komplement till det normala, fulla, detekteringsfältet kan aktivitetszoner användas för att fokusera detekteringen på särskilda områden samt smarta filter för att ytterligare minska falsklarm från exempelvis trädgrenar eller förbipasserande djur. Även dessa AI funktioner utvecklas kontinuerligt och uppdateras via molnet, vilket innebär att kameran blir smartare och smartare.

Precis som övriga av Arlos modeller är Ultra 3 utrustad med dubbla mikrofoner och en högtalare som möjliggör tvåvägskommunikation i full duplex. Tack vare en effektiv brus- och vindreducering säkerställes att samtal med besökare eller bud är tydliga även i relativt blåsiga utomhusmiljöer även om vi vid vissa placeringar som nära en mer vindpinad vägg kan uppleva tjutande ljud.

Till detta så kommer kamera även med en klassisk byggd sirenen som kan aktiveras manuellt via appen eller automatiskt vid rörelse- eller ljuddetektering. Sirenen fungerar som ett effektivt avskräckande verktyg och kan kombineras med spotlighten för att maximera effekten. Ljudnivån är tillräckligt hög för att höras tydligt även på avstånd, vilket ökar säkerheten vid potentiella inbrottsförsök, något som blir än mer effektivt om vi har flera Arlo kameror och låter ett larm trigga även övriga.

Lokal hublagring

Vi kommer så till nästa stora del som gör att just Ultra modellen kan vara rätt alternativ för dig. För när merparten av Arlos övriga kameror kan anslutas direkt till WiFi och Internet för att sedan lagra filmer i molnet använder Ultra en annan approach.

Arlo Ultra 3 ansluts nämligen till nätverket via Arlo SmartHub (vilken finns i lite olika utföranden), som i sin tur kopplas till hemnätverket med Ethernet-kabel. Kameran kommunicerar trådlöst med SmartHuben via dual band Wi-Fi (2,4 och 5 gigahertz), vilket ger hög överföringskapacitet och stabil anslutning även vid 4K streaming. Dual band stödet innebär även att kameran kan placeras längre från hubben utan att förlora signalstyrka, vilket är en fördel vid övervakning av större fastigheter eller där en hubb ska placeras i mitten av ett stort antal kameror.

SmartHuben skapar sedan ett separat och säkert nätverk för kamerorna, vilket minskar risken för obehörig åtkomst och förbättrar integriteten samtidigt som vi minskar belastningen på vårt vanliga WiFi. Systemet är dessutom kompatibelt med röstassistenter som Alexa, Google Assistant och Apple HomeKit, samt smarta hem plattformar som SmartThings och IFTTT för enkel integration i mer omfattande smarta hem eller för styrning via tidigare nämnda Homey.

En av de stora fördelarna med att använda en hubb är att vi kan ansluta en lokalt placerad lagring för de video och bilder som spelas och på detta sätt antingen bara använda en lokal kopia av data eller, vilket är att rekommendera, kombinera en molnbaserad prenumeration med en lokal kopia. Detta gör att data kommer att sparas även om internet skulle gå ner och det påskyndar även åtkomsten och sökningen när vi behöver gå igenom stora datamängder.

Arlo Ultra 3 drivs av ett utbytbart, uppladdningsbart litiumjonbatteri med en kapacitet på 3,85 volt och 4800 milliampertimmar. Batteriet är optimerat för lång livslängd och ger upp till 6 månaders drift beroende på användningsmönster och inställningar. Batteritiden påverkas av faktorer som frekvent användning av spotlight, kallt väder, hög rörelseaktivitet och långa videoinspelningar med mera.

Laddning sker via USB-C, vilket är en förbättring jämfört med tidigare modeller som använde proprietära laddare. USB-C standarden gör det enklare att hitta kompatibla laddare och möjliggör snabbare laddning. För användare som vill minimera driftstopp finns tillbehör som dubbla laddningsstationer och extra batterier, samt solpaneler för kontinuerlig laddning utomhus och vid våra tester, som utförts under den mörkare delen av året, så klarar Arlos Universal solpanelsladdare, som även går att använda till tidigare modeller av kameror, att ge tillräcklig laddning för att kameran ska vara helt självgående och då ska även tilläggas att det i år varit en kall vinter vilket visar på Arlos effektiva batteri- och laddhantering.

Arlo Secure

Även om den lokal lagringen är ett klart plus så rekommenderas som sagt att kompletteras med ett molnbaserat dito vilket vi får tillgång till via Arlos Abonnemang vilka dessutom ger tillgång till mer avancerad AI detektering, aktivitetszoner, stöldskydd och branddetektering. Secure Plus-planen erbjuder dessutom längre lagringstid, stöd för obegränsat antal kameror och inspelning i 4K upplösning till molnet och är det alternativ som passar bäst för Ultra 3. Utan abonnemang begränsas funktionaliteten avsevärt då AI-funktioner, aktivitetszoner och högupplöst molnlagring försvinner, och endast grundläggande livestreaming och lokal lagring är tillgängligt.

Vi berörde lite kort redan inledningsvis Arlo Secure appen som är central för installationen men även för vidare hantering och övervakning av vårt Ultra 3system (eller så klart alla former av Arlo enheter). Appen finns för både Ios och Android och erbjuder ett intuitivt gränssnitt på svenska. Funktionerna inkluderar bland annat:

Livevisning och inspelning: Se realtidsvideo i upp till 4K, starta manuella inspelningar eller ta ögonblicksbilder.

Aviseringar: Få push-notiser vid rörelse, ljud eller AI-detekterade händelser. Interaktiva aviseringar gör det möjligt att agera direkt från låsskärmen, exempelvis genom att aktivera siren eller spotlight.

Aktivitetszoner: Skapa och justera zoner i kamerans synfält för att fokusera detekteringen på viktiga områden.

Energihantering: Välj mellan olika energilägen för att optimera batteritid eller videokvalitet.

Tvåvägsljud: Kommunicera direkt med besökare via appen.

Lagringshantering: Hantera både moln- och lokal lagring, inklusive nedladdning och delning av klipp.

Automatisering och schemaläggning: Ställ in regler för när kameran ska vara aktiv, exempelvis vid hemkomst eller bortavaro.

Appen erbjuder även integration med smarta hem-system och stöd för flera användare, vilket gör det enkelt att dela åtkomst med familjemedlemmar eller kollegor där vi själva, på kameranivå, kan styra vem som ska få tillgång till vad.

Sammantaget så är Arlo Ultra 3 en av de mest avancerade konsumentkamerorna på marknaden och riktar sig till användare som vill ha maximal bildkvalitet, smarta funktioner och ett brett synfält. Kombinationen av 4K video, färgmörkerseende, AI driven analys och autospårning gör den till ett kraftfullt verktyg för såväl hemövervakning som till lösningar för mindre kontor eller bostadsrättsföreningar. Samtidigt innebär beroendet av abonnemang och SmartHub att totalkostnaden blir högre jämfört med enklare system, men för den som prioriterar säkerhet och detaljrikedom är Ultra 3 ändå värd denna investering.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : arlo, www.arlo.com

Cirkapris (2 kameror + hubb): 6 890 kr inkl. moms, 5 512 exkl. moms

Mått : 89 x 52 x 78,6 mm

Vikt : 308 gram

Lagring : molnet + hubb

Upplösning : 4K

Synfält : 180 grader

Mörkerseende med färg : upp till ca 5-7 meter

Zoom : 12 ggr digital zoom

Aviseringar : e-post eller notifieringar i app

Drifttemperatur : -20°C to 45°C

Ljud : högtalare och mikrofon

Nätverk : 2,4 + 5 GHz

IP klass: IP65