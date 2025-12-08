Test: Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 5 / 6 Betyg 8 990 kr Pris För Slimmad men samtidigt stabil konstruktion, mycket trevlig skärm, bra batteritid sett till det tunna formatet, jämn kamerakvalitet, snabb laddning, IP69 klassning, en mobil som sticker ut. Emot Kameralösningen når inte upp till den riktiga toppen och tappar lite vid filmande, inte senaste Wi-Fi, lite klenare prestanda som delvis verkar påverka AI sidan. Rekommenderas till Motorola Edge 70 är ett utmärkt val om du söker en allsidig mobil med en ljusstark skärm och en för klassen bra prestanda, kamera och batteritid.

Motorola Edge 70 kombinerar slimmat format med hög tålighet i en prismässig attraktiv mobil som passar de flesta.

Motorola har under lång tid byggt upp ett brett mobilsortiment som sträcker sig från budgetvänliga Moto E‑modeller till de mer balanserade och populära Moto G‑serierna. Ovanför dessa återfinns Edge‑familjen, som fungerar som företagets premiumlinje och riktar sig till användare som vill ha mer avancerad teknik, bättre materialval och modernare design utan att nödvändigtvis kliva upp till de allra dyraste flaggskeppen. Inom denna serie positionerar sig Motorola Edge 70 som en av de mest ambitiösa modellerna hittills. Den kombinerar en ultratunn konstruktion med hög prestanda, avancerad kamerateknik och en skärm i toppklass, vilket gör den till ett tydligt steg upp från Moto G‑serien och ett mer tillgängligt alternativ jämfört med Motorolas absoluta toppmodeller i Razr serien. Edge 70 blir därmed ett centralt erbjudande i Motorolas premiumsegment, en modell som visar hur långt företaget kan driva design och teknik utan att kompromissa med användarupplevelsen.

Bra mellanklasskraft

Motorola Edge 70 är ett av de mest intressanta tillskotten på smartphonemarknaden, inte minst tack vare sin ovanligt tunna konstruktion. Med en profil på endast 5,99 millimeter och en vikt på 159 gram placerar den sig i en klass där få andra tillverkare vågar experimentera eller där dess slutresultat som produkt känts långt ifrån lyckat. Trots detta kompromissar Motorola varken med materialval eller hållbarhet. Telefonen är byggd kring en ram av aluminium av flygplanskvalitet och skyddas av Gorilla Glass 7i, vilket ger en något av den perfekta kombinationen av låg vikt, premiumkänsla och hög tålighet. Den är dessutom klassad enligt både IP68 och IP69, vilket innebär att den klarar damm, vatten och till och med högtrycksspolning (om vi nu skulle vilja utsätta enheten för detta) en mycket ovanlig klassing för en så tunn enhet i skrivandes stund. Färgvalen är, som vanligt, hämtade från Motorolas samarbete med Pantone och inkluderar Bronze Green (vårt testexemplar), Lily Pad och Gadget Grey, alla med en sober och modern finish som förstärker telefonens visuella identitet och som skapar en mer unik mobil som sticker ut.

Under skalet drivs Edge 70 av Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, vilket är en energieffektiv 4‑nanometersplattform som erbjuder en tydlig förbättring i både CPU‑ och GPU‑prestanda jämfört med tidigare generationer och som ligger i det övre mellanklassegmenet sett till prestanda. Processorn kompletteras av Adreno 722 grafik och 12 gigabyte RAM, vilket ger en responsiv upplevelse i allt från vardagsanvändning till mer krävande applikationer och även spelande. Lagringen är av typen UFS 3.1 och modellen kommer med 512 gigabyte, och som ”vanligt” så saknas möjligheten att expandera lagringsutrymmet via microSD.

Bra batteritid

Även när det kommer till anslutningar ligger Edge 70 steget under de riktiga flaggskeppmodellerna med stöd för Wi‑Fi 6/6E, Bluetooth 5.4, NFC och ett brett spektrum av 5G‑band. USB‑C‑porten är av 2.0‑typ, vilket så klart innebär att överföringshastigheterna inte når toppnivå, men den fungerar väl för laddning och grundläggande OTG tillbehör. Avsaknaden av 3,5 millimetersuttag är knappast förvånande för dagens mobiler, men kan ändå vara en nackdel för vissa användare.

Trots sin tunna profil rymmer Edge 70 ett 4800 milliampertimmar stort kisel‑kolbatteri, en batteriteknik som både minskar vikt och förbättrar energieffektiviteten. Motorola anger upp till 50 timmars användning men vid våra testar av strömmande video så stannar vi vid strax över 12 timmar och 30 minuter och när vi börjar använda den mer ”normalt” med teamsmöten, mailande och likande så behöver mobilen laddas efter runt nio timmar vilket ändå är klart bra.

Laddningen sker via 68 watts TurboPower, vilket ger flera timmars användning efter bara tio minuter i laddaren. Telefonen stöder även trådlös laddning vilket dock är begränsad till 15 watt.

Jämn bildkvalité över linserna

Vi kommer så till en av telefonens starkaste delar och detta i form av dess skärm. Motorola har här valt att satsa på en 6,67‑tums Super HD pOLED‑panel med en upplösning på 1220 × 2712 pixlar och en uppdateringsfrekvens på 120 hertz. Panelen är Pantone validerad, vilket innebär att färger och hudtoner återges med hög precision. Med HDR10+ och en maximal ljusstyrka som når upp mot 4500 nits är skärmen både mycket ljusstark och väl lämpad för användning i direkt solljus. Kombinationen av dess hög kontrast, djupa svärtor och skarpa detaljer gör den till en av de mest imponerande skärmarna i sin prisklass och en lösning som verkligen höjer nivån på allt från filmer och spelande till vanligt mobilanvändande.

Men även sett till mobilens kamerauppsättning är ett område där Motorola Edge 70 imponerar sett till dess prisklass. Mobilen marknadsförs dessutom som den enda ultratunna telefonen med tre 50‑megapixelsensorer, och resultatet är en imponerade jämn och flexibel kameraupplevelse.

Huvudkameran bygger på en stor sensor med optisk bildstabilisering, vilket ger bra prestanda i svagt ljus, naturligt djup och stabil video i 4K. Ultravidvinkeln erbjuder ett synfält på 120 grader och fungerar dessutom som makrokamera med ett fokusavstånd ned till 3,5 centimeter, vilket gör det möjligt att fånga detaljerade närbilder utan att byta läge. Porträttkameran eller telemodulen, beroende på marknad, erbjuder tre brännvidder: 24, 35 och 50 millimeter. Detta ger användaren möjlighet att skapa allt från naturliga porträtt till mer komprimerade och professionella bilder. Frontkameran på 50 megapixlar levererar hög detaljrikedom och klarar 4K‑video, vilket gör den väl lämpad för både selfies och videomöten och även om bildresultaten inte riktigt kan matcha toppmobilerna så får vi inte heller några riktiga svagheter vilket vi måste säga, i sig, är en klar fördel.

Videoprestandan är stabil över hela linjen, med stöd för 4K‑inspelning i upp till 60 bilder per sekund, elektronisk stabilisering och AI‑optimering som förbättrar färger, dynamiskt omfång och hudtoner även om vi kan uppleva att just filmandet presterar något sämre än fotograferingen.

Den enda del som vi egentligen tycker är lite av ett misslyckande eller i varje fall lider av lite barnsjukdomar är Motorolas AI integration i olika appar och systemet i sig. Utan att gå in i detalj på varje område så handlar det om allt från funktioner som inte riktigt gör vad de ska till felaktiga översättningar av vissa funktioner men detta är ”problem” som lätt kan lösas med kommande program/firmwareuppdateringar.

Sammanfattningsvis är Motorola Edge 70 en välbalanserad smartphone som kombinerar en extremt tunn formfaktor med hög konstruktionskvalitet, en imponerande skärm och en kamerauppsättning som överträffar många konkurrenter i prisklassen. För användare som värdesätter design, skärm och kameraflexibilitet är den ett av de mest intressanta alternativen på marknaden just nu även om du inte ska förvänta dig den absoluta topprestandan eller bästa AI integrationen.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Motorola, www.motorola.com/se

: Motorola, www.motorola.com/se Cirkapris : 8 990 kr inkl. moms, 7 192 kr exkl. moms

: 8 990 kr inkl. moms, 7 192 kr exkl. moms CPU : Snapdragon 7 Gen 4

: Snapdragon 7 Gen 4 Lagring : 512 GB

: 512 GB Ram : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Mått : 159 x 74 x 5,99 mm

: 159 x 74 x 5,99 mm Vikt : 159 gram

: 159 gram Skärm : 6,67 tum

: 6,67 tum Skärmtyp : pOLED

: pOLED Batteri : 4800 mAh

: 4800 mAh Kamera : 50 MP + 50 MP + 50 MP front

: 50 MP + 50 MP + 50 MP front WiFi : WiFi6E

: WiFi6E Blåtand : V5.4

: V5.4 Skydd: IP68 & IP69