Test: Huawei FreeClip 2

Huawei FreeClip 2 5 / 6 Betyg 2 899 kr Pris För Snygg design, låg vikt, jämn och hög ljudkvalité, lång batteritid, IP klassningen, valfri sidplacering, godkänd NPU optimering. Emot Inget för dig som vill använda mössa under vintern, tochhanteringen är ok men kan bli mer precis, svårigheter att hantera samtal när det inte är ”tyst” runt omkring. Rekommenderas till Huawei FreeClip 2 är utmärkta ”sommarlurar” för alla som söker hög musikkvalité med en öppen design.

Med ett mindre och lättare format i kombination med bättre och fylligare ljud är Huawei FreeClip 2 ett mycket intressant tillskott på en allt tätare hörlursmarkand.

Clip‑baserade hörlurar har sina rötter i tidiga experiment med öppna, öronhängande konstruktioner vilka syftade till att kombinera stabilitet med full omgivningsmedvetenhet. Under senare delen av 2010‑talet började tekniken mogna, och flera tillverkare utforskade mer ergonomiska lösningar där ljudkällan placerades utanför hörselgången för att även minska tryck och trötthet och lösningen blev ett alternativt spår till de modeller som använda en bygel som placerades längs med örats yttre kant. Det verkliga genombrottet kom när flexibla bågar och miniatyriserade drivenheter gjorde det möjligt att skapa lätta, balanserade konstruktioner som satt säkert utan att behöva tätas i örat. Huawei tog konceptet vidare 2023 med sin första generations FreeClip, som introducerade den karakteristiska C‑bridge‑designen och en mer avancerad akustisk kula för bättre ljudspridning. Den modellen lade grunden för dagens Clip‑teknik och banade väg för den förbättrade och mer raffinerade FreeClip 2 som vi tittat närmare på denna gång.

Rätt passform i rätt väder

Huawei FreeClip 2 representerar med andra ord nästa steg i utvecklingen av öppna, ”öronklämmande” hörlurar, en kategori som kombinerar komfort, stabilitet och medvetenhet om omgivningen utan att direkt kompromissa med ljudkvaliteten. Med förbättrad ergonomi, längre batteritid och en mer avancerad akustisk arkitektur är modellen ett tydligt lyft från föregångaren. Men trots att det finns mycket positivt så finns här även saker att fortsätta slipa på inför nästa generation.

Även om första modellen var små och hade ett slimmat etui så har Huawei lyckats med att göra FreeClip 2 än mer diskreta och lätta. Varje snäcka mäter 25,4 × 26,7 × 18,8 millimeter och väger endast 5,1 gram, vilket gör dem till ett av de lättaste open‑ear‑alternativen på marknaden. Även laddetuiet är lika kompakt med måtten 50,0 × 49,6 × 25,0 millimeter och en vikt på 37,8 gram, vilket gör det enkelt att bära i fickan utan att bli en ”belastning” eller skapa obehag.

Modellen lanseras i vit, blå och svart färg, och både snäckor och etui följer samma färgtema. Tyvärr kommer inte den vita modellen till svenska marknaden från start. Det ska även tilläggas att olika marknader erbjuder lite olika finish på Etuierna vilket kan vara intressant att hålla koll på om du söker en lite annorlunda variant.

FreeClip 2 använder en kombination av micro‑moulding‑plast, blankpolerade ytor och en flexibel C‑bridge‑båge som binder samman den främre akustiska kulan (som innehåller drivenheten) med den bakre komfortdelen (som rymmer sensorer och touchkontroller). Denna konstruktion är framtagen för att tåla upprepad böjning och anpassa sig till olika öronformer utan att tappa stabilitet.

Den akustiska kulan har en glansig finish, medan komfortdelen bakom örat är mattare och mer greppvänlig. Huawei har även minskat storleken på komfortdelen med cirka 11 procent jämfört med första generationen, vilket ger lägre tryck mot örat och bättre ergonomi. För den som oror sig för att placera fel enhet på fel öra så spelar detta ingen roll utan vi kan sätta valfri enhet på valfritt öra.

När det kommer till passformen så skulle vi i grunden säga att den är riktigt bra och att lurarna sitter på plats även när vi är mer aktiva. Men här finns även en avigsida som vi troligen missat om det inte vore för det kalla och fuktiga väder som råder just nu.

För det första så märkte vi att även om lurarna sitter perfekt i ”normal” värme så förändrades dess passform mer än tidigare modeller när det var extremt kallt. Detta gjorde dels att de både kunde ”glida” eller även skava då öron har en förmåga att även svullna upp i kyla, vilket i sin tur ledde till mindre ”skrapsår” på örat.

Detta gav så upphov till näsa upptäckt och det gällande mössa eller dylikt. Används en mindre topplacerad mössa så fungerar det bra men drar vi ner den över öronen så blir det ”kaos” och vi kan antingen trycka bort luren eller komma åt kontrollerna utan att detta är meningen. Detsamma gäller faktiskt även med en mer tätsittande huvtröja så sett ur ett ”hålla-huvudet-varmt” perspektiv så är detta inte den bästa modellen.

Bredare ljudbild

Vi fortsätter till ljudet som redan i första versionen var förvånansvärt bra. FreeClip 2 använder en 10,8 millimeters dual‑diaphragm‑drivenhet med förbättrad luftförskjutning och högre maximal volym, utan att ge avkall på ljudkvalitén, jämfört med föregångaren. Huawei har även implementerat en tredje generationens ljudchip och en dedikerad NPU för adaptiv ljudjustering.

Ljudprofilen är mer balanserad än tidigare, med ett tydligare mellanregister, fylligare bas som verkligen imponerar (för att vara open‑ear) och bättre separation mellan instrument och där de höga tonerna harmoniserar och lyfter musiken ytterligare en nivå. Eftersom hörlurarna inte tätar örat är ljudläckage och begränsad basresonans naturliga kompromisser, men FreeClip 2 presterar ovanligt bra för sin kategori och öppenheten är ju trots allt ett av val som vi aktivt gör när vi väljer denna form av lurar och inte ”svaghet” hos lurarna som vi sett att vissa kan tycka. Vi tycker även att Huawei gjort ett bra arbete med AI kalibreringen som i nästan alla lägen ger oss en så bra och naturlig musikupplevelse som möjligt.

När det däremot kommer till samtal så är vi inte lika sålda. För även om modellen är ett klart lyft från föregående modell och att FreeClip 2 använder ett system med sex mikrofoner och AI‑baserad brusreducering så påverkas röstupptagningen snabbt av omgivande störningar oavsett om det handlar om buller eller vind. Detta gör att vi snabbt kan gå från en stabil och tydlig samtalskvalité när vi sitter själva på kontoret till att bli brusig och i värsta fall ohörbar när vi sitter på ett lite mer fullbelagt kaffe eller rör oss ute i varierande vind.

För att vidare optimera och anpassa ljudet så använder vi Huawei Audi Connect app där vi får tillgång till bland annat en EQ, kan uppdatera lurarnas firmware, hantera multipoint anslutning med mera. Appen passar bäst till Huaweis egna lurar men vi får även i det närmaste full funktionalitet från Android medan Ios bara har grundläggande stöd.

En av de starkaste delarna med FreeClip 2 är batteritiden för trots att lurarna är mindre så får vi imponerade dryga nio timmars musiklysande på en laddning vilket utökas till totalt 38 timmar med etuiet. Skulle vi stället bara spendera tid i telefonsamtal så landar tiden på cirka sex timmar vilket även detta är mer än godkänt. Laddning sker sedan via USB‑C eller trådlös laddning (upp till 3 Watt) där en full laddning av både etui och snäckor tar cirka 60 minuter via kabel.

Nästa förbättring hittar vi i lurarnas IP klassning. FreeClip 2 är nämligen IP57 klassade, vilket är ovanligt högt för öppna hörlurar. Detta innebär i praktiken att vi får ett fullgott dammskydd och ett vattenskydd som klarar nedsänkning i vatten upp till en meter i 30 minuter vilket gör att vi faktiskt kan skölja av lurarna under kranen efter ett lite svettigare träningspass.

Sammantaget är Huawei FreeClip 2 ett av de mest tekniskt genomarbetade open‑ear‑alternativen på marknaden. De kombinerar låg vikt, hög komfort och förbättrad akustik med en imponerande IP57‑klassning och lång batteritid. För användare som vill höra omgivningen vid träning, pendling eller kontorsarbete, utan att offra för mycket ljudkvalitet är FreeClip 2 ett av de mest välbalanserade valen i sin kategori.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Huawei, www.huawei.com

Cirkapris : 2 899 kr inkl. moms, 2 319 kr exkl. moms

Mått lurar : 25,4 × 26,7 × 18,8 mm

Vikt lurar : ca 5,1 gram

Mått fodral: 50,0 × 49,6 × 25,0 mm

Vikt fodral : 37,8 gram

Laddning : USB-C + QC

Batteritid : 6–9 timmar per laddning, totalt upp mot 38 timmar

Element : 10,8 dual‑diaphragm driver

Frekvensrespons : 20 Hz – 20 kHz

Kontroller : På båge/ena ”knoppen”

Anslutning : BT6

Vattenskydd: IP57