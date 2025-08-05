OnePlus Pad Lite tillgänglig för försäljning

OnePlus har den 4e augusti 2025 presenterat sin nya prisvärda surfplatta, OnePlus Pad Lite, och meddelar nu att den kommer att finnas tillgänglig för försäljning från och med den 14 augusti klockan 10:00. Förbeställningar kan däremot göras redan nu. Den nya surfplattan lanseras i den fräscha färgen Aero Blue och kommer i två olika versioner: en med 6 gigabyte RAM och 128 gigabyte lagringsutrymme med Wi-Fi för 2790 SEK, och en med 8 gigabyte RAM och 128 gigabyte lagringsutrymme med LTE för 2990 SEK.

OnePlus Pad Lite är designad för att vara både smart och fängslande, anpassad för vardagslivet. Den är endast 7,39 mm tunn och väger 530 gram, vilket gör den lätt och smidig att använda. Den rymliga 11-tumsskärmen kan visa över en miljard färger och är utrustad med ett fyrhögtalarsystem som inkluderar Hi-Res Audio och Omnibearing Sound Field-teknik, vilket ger en levande bild och bra ljud, perfekt för både streaming och läsning. Surfplattan har också ett kraftfullt batteri på 9 340 mAh som laddas snabbt med 33W SUPERVOOC och räcker hela dagen.

Med OxygenOS 15.0.1 får användaren tillgång till Open Canvas, vilket möjliggör smidig multitasking vid arbete eller studier. OnePlus Pad Lite har även stöd för funktioner som skärmspegling, delning av urklipp, Quick Share för Android och O+ Connect för iOS/iPadOS, vilket gör det enkelt att synkronisera olika enheter. Dessutom ingår Google Kids Space och Barnläge, vilket gör surfplattan till ett familjevänligt alternativ.

Som tillbehör finns bland annat OnePlus Pad Lite Folio Case. OnePlus erbjuder dessutom flera rabatter och erbjudanden fram till den 31 augusti 2025.