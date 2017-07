Kan inte ladda ned stora filer

Fråga

Jag köpte nyligen en ny dator, som har både en SSD-enhet (128 gigabyte, kallad C:) och en hårddisk (två terabyte, kallad E:).

Jag vill ladda ned en mycket stor fil (350 gigabyte) på min hårddisk. Det finns gott om plats. Jag startar nedladdningen och väljer en mapp på min hårddisk. Filnamnet visas i mappen och nedladdningen startas.

Lite senare får jag en varning om att det är ont om lagringsutrymme på enhet C, och eftersom det är Windows systemenhet är det väldigt farligt. Jag ser att filen fortfarande registreras som 0 kilobyte i målmappen, men jag inser vid öppning (egenskaper) att C verkligen blir full, medan ingenting går vidare till E.

Ett experiment med en mindre fil, men fortfarande tillräckligt stor för att övervaka (50 gigabyte) visar att oavsett vad destinationen är görs hämtningen alltid till SSD:n och överförs sedan automatiskt till den mapp jag bad om på hårddisken när nedladdningen är klar.

Det här känns inte bra, eftersom det inte bara sliter ut min SSD för ingenting, utan också begränsar storleken på mina nedladdningar till utrymmet som finns på C, vilket inte är mycket med tanke på att Windows är på den.

Jag ändrade då standarddestinationen för nedladdningar (mappen ”Hämtade filer”) från C till E, men det gjorde ingen som helst skillnad. Det fortfarande är C som fylls upp och ingenting händer på E förrän nedladdningen är avslutad. Jag har ingen aning om var exakt den nedladdningen sparas på C under mellantiden.

Jag förstår ingenting och vore tacksam för hjälp.

Felix

Svar

Grundproblemet är att din mapp för tillfälliga filer finns på C-disken. Många webbläsare (du skriver inte vilken du använder) laddar alltid ned till denna och flyttar sedan filen, som du konstaterat.

De temporära nedladdningarna sparas i en mapp i ditt användarkonto och finns som standard någonstans under C:\Användare\Användarnamn. För att se den behöver du ha Utforskaren inställd på att visa dolda filer.

Det här kan vara ett problem med små SSD-enheter, eftersom inte bara nedladdningar, utan även mycket annan data sparas där. Det går att hitta instruktioner på nätet för hur användardata kan flyttas till en annan enhet, men det är ingenting jag rekommenderar. Det stöds inte av Microsoft och kan ge upphov till allehanda problem, bland annat vid framtida uppdateringar.

För att hjälpa upp problemet bör i stället så mycket annan data som möjligt flyttas till snurrdisken – sådant som stöds av Microsoft, som dokument- och bildmappar, växlingsfil och liknande, samt de vanliga mapparna för tillfälliga filer som enkelt kan ändras med sina miljövariabler.

Lösningen för ditt specifika problem är nog däremot att använda en annan webbläsare för nedladdningarna. Jag gissar att du kanske fortfarande använder Internet Explorer? Prova i stället exempelvis Chrome som inte borde ha detta problem, utan sparar ofärdiga nedladdningar direkt i den mapp du bestämt, vilket Internet Explorer inte gör.